ختام الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات في كفر الشيخ.. صور

شهدت محطة البحوث الزراعية بسخا بمحافظة كفر الشيخ، ختام دورة مطبقي المبيدات بكفر الشيخ في نسختها الحادية والعشرين، وذلك بحضور الدكتور محمد عطوة خليل، مدير المحطة والدكتور هاني البرهامي، مدير المحطة الأسبق، والدكتور مجدي السماحي، وكيل المحطة لشئون التدريب والإرشاد ومسئول العلاقات العامة والتواصل بالمحطة.

ويأتي استئناف البرامج التدريبية وفقاً لتوجيهات الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة ونائبه الدكتور مصطفى عبد الستار مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد قدما مسئولا المحافظة؛ الدكتور مجدي السماحي، والدكتور عاطف شاهين، الشكر لإدارة محطة البحوث الزراعية بسخا؛ لتوفير كافة الإمكانيات للتدريب الفعال للمتدربين.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد عطوة، مدير محطة بحوث سخا، بجهود لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة لتوفير مثل هذه البرامج لخلق فرص عمل للشباب.

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