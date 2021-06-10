عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد كيلاني يدعم الطفل رشيد بمشاركة حسابات التبرع

صدى البلد

شارك الفنان محمد الكيلاني متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حسابات التبرع للطفل رشيد المصاب بضمور العضلات الشوكي.

 

وكتب: “حسابات التبرع لرشيد النهارده من بعد ١٢ بليل هتتفعل، هيخف و يكبر بإذن الله و يلف العالم يحكي عن جمال البلد دي وعظمه شعبها ❤️”.

 

وكشف ياسر طه، والد الطفل "رشيد"، المصاب بضمور العضلات الشوكي، تم تشخيصه مؤخرا بمرض جيني نادر نسبة انتشاره 1:10000 في الأطفال، المرض دة بيأثر على الخلايا المسؤولة عن الحركة وبيضعف الأطراف فابني مش هيقدر يقف ولا يمشي".
 

وأضاف الوالد: "الحل الوحيد هو حقنة بس للأسف الحقنة دي هي الأغلى في العالم تكلفتها 2.1 مليون دولار حوالي 35 مليون جنيه مصري".

 

من جانب اخر، تعد أحدث أعمال محمد كيلاني وهو مسلسل "الآنسة فرح 2"، كما شارك محمد كيلاني في مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، الذى تم عرضه في شهر رمضان، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كلًا من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.


 

 

محمد كيلاني كيلاني الطفل رشيد الطفل رشيد ياسر اخبار السوشيال ميديا والد الطفل رشيد

ترشيحاتنا

فلسطين.. استشهاد رجلي أمن من الاستخبارات باشتباك مسلح مع قوات إسرائيلية في جنين

مليون ونصف دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لنجم دفاع الزمالك

اتحاد كرة يكشف موقفه من فرجاني ساسي وجهوده لمشاركة مصطفى محمد في الأولمبياد

حكاية نجم .. علي دائي أسطورة الكرة الإيرانية الذي يسعى رونالدو لتحطيم رقمه

"الأمن العراقي": استهداف مطار بغداد بثلاث طائرات مسيرة

فرنسا تعلن موقف كريم بنزيمة من مواجهة ألمانيا فى افتتاح مبارياتها بـ يورو 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 10-6- 2021

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

بتوقيع طارق شوقي.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

شرط وحيد من الكاف لحضور الجماهير مباراتي الأهلي والترجي .. تعرف عليه

والد الطفل رشيد يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لابنه ..فيديو

بقرار من موسيمانى .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف

كسوف حلقي للشمس غدا.. هل يشاهد في سماء الوطن العربي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

نفوق 12 رأس ماشية في حريق 3 حظائر في المنوفية.. صور

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق 36 الحربى بالإسماعيلية.. صور

فيديو

فيديو جراف .. زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين.. اعرف موعد الصرف

فيديو جراف.. فصل 2000 طالب.. أزمة عنيفة تضرب جامعة الإسكندرية

فيديوجراف | متهم بالنصب .. أزمة جديدة يواجهها محمد رمضان

فيديوجراف | كتموا أحزانهم .. نجوم على خشبة المسرح رغم فراق ذويهم

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ