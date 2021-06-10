محمد كيلاني يدعم الطفل رشيد بمشاركة حسابات التبرع

شارك الفنان محمد الكيلاني متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حسابات التبرع للطفل رشيد المصاب بضمور العضلات الشوكي.

وكتب: “حسابات التبرع لرشيد النهارده من بعد ١٢ بليل هتتفعل، هيخف و يكبر بإذن الله و يلف العالم يحكي عن جمال البلد دي وعظمه شعبها ❤️”.

وكشف ياسر طه، والد الطفل "رشيد"، المصاب بضمور العضلات الشوكي، تم تشخيصه مؤخرا بمرض جيني نادر نسبة انتشاره 1:10000 في الأطفال، المرض دة بيأثر على الخلايا المسؤولة عن الحركة وبيضعف الأطراف فابني مش هيقدر يقف ولا يمشي".



وأضاف الوالد: "الحل الوحيد هو حقنة بس للأسف الحقنة دي هي الأغلى في العالم تكلفتها 2.1 مليون دولار حوالي 35 مليون جنيه مصري".

من جانب اخر، تعد أحدث أعمال محمد كيلاني وهو مسلسل "الآنسة فرح 2"، كما شارك محمد كيلاني في مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، الذى تم عرضه في شهر رمضان، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كلًا من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.



