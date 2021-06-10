بيلاروسيا: عقوبات الاتحاد الأوروبي على قطاع الطيران مضرة لكلا الطرفين

وصفت السلطات البيلاروسية عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد قطاع الطيران البيلاروسي بأنها مضرة لكلا الطرفين.



وقال مدير دائرة الطيران في وزارة النقل البيلاروسية أرتيوم سيكورسكي في حديث للتليفزيون الحكومي البيلاروسي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، إن "العقوبات بالطبع مضرة .. إنها مضرة لكلا الطرفين، لكنني لن أقول إن الوضع كارثي .. الوضع في قطاع الطيران مثلما كان في عام 2020 عندما بدأ وباء فيروس كورونا".



وأضاف أن الاتحاد الأوروبي خلق مشكلة ليس فقط لمواطني بيلاروس، بل ومواطني الاتحاد أنفسهم أيضا.



وقال إن "العقوبات التي فرضها الأوروبيون علينا الآن هي بمثابة عضة من شخص بلا أسنان... مزعجة ولكن في الوقت ذاته غير مؤلمة".



يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على مسؤولين بيلاروس وأغلق أجواءه أمام الطائرات البيلاروسية.



وعلق الاتحاد الرحلات الجوية إلى بيلاروس في أعقاب هبوط طائرة "رايان إير" في مينسك يوم 23 مايو الماضي، واعتقال السلطات البيلاروسية ناشطا مطلوبا كان على متنها.