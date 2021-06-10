صدمة في منتخب بلجيكا قبل مواجهة روسيا بكأس الأمم الأوروبية

تعرض منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم لصدمة كبيرة، قبل مواجهة منتخب روسيا، في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو2020".

وتعرض كيفين دي بروين صانع ألعاب المنتخب البلجيكي ونادي مانشستر سيتي، للإصابة في الأنف، خلال نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.

وقال روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا خلال تصريحات إعلامية إنه من غير المرجح أن يشارك دي بروين في مباراة السبت، بعد تعرضه لكسر مضاعف في وجهه خلال مباراته مع مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف أن دي بروين أصيب بكسر في الأنف والعظام التي تحيط بتجويف عينه اليسرى، وخضع لجراحة طفيفة الأسبوع الماضي.

وكان دي بروين يرتدى نظارة لإخفاء عينه السوداء، بينما كان يشاهد التدريب من على مقاعد البدلاء دون أن يشارك في الإحماء.

ومن المقرر أن يتدرب المنتخب البلجيكي مرة أخرى في بروكسل غدا الخميس، قبل السفر إلى سان بطرسبرج بعد غد الجمعة.