أخبار الرياضة.. عرض بيراميدز لخطف نجم الزمالك.. صدمة فى منتخب بلجيكا قبل اليورو.. شوبير يفتح النار على جماهير الزمالك

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 10-6-2021 مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة العالمية والمصرية.



مليون ونصف دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لنجم دفاع الزمالك

فجَر الإعلامي إسلام صادق مقدم برنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ مفاجأة من العيار الثقيل بشأن محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك ، مشيراً إلى أنه تلقى عرضاً مغرياً من نادي بيراميدز للإنتقال إلى صفوفه بنهاية الموسم الجاري

صدمة في منتخب بلجيكا قبل مواجهة روسيا بكأس الأمم الأوروبية

تعرض منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم لصدمة كبيرة، قبل مواجهة منتخب روسيا، في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو2020".

حكاية نجم .. علي دائي أسطورة الكرة الإيرانية الذي يسعى رونالدو لتحطيم رقمه

أيام تفصلنا عن بداية نهائيات يورو 2020 الذي يترقبه متابعي كرة القدم حول العالم بشغف والتي تُقام في 11 دولة في نسختها الـ16 وتحديدا غداً الجمعة، وتستمر حتى 11 يوليو ، بمشاركة 24 منتخبا.

فرنسا تعلن موقف كريم بنزيمة من مواجهة ألمانيا فى افتتاح مبارياتها بـ يورو 2020

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، موقف كريم بنزيمة مُهاجم المنتخب الأول من التواجد في مباراة الديك الفرنسي الافتتاحية أمام ألمانيا، بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بعد إصابته.



كل المعلومات التى تهمك عن كوبا أمريكا 2020 بالبرازيل

يبدو أن عشاق كرة القدم سيكونون على موعد هذا الصيف ليس فقط مع بطولة كأس أوروبا لكرة القدم (يورو2020)، وإنما أيضاً مع بطولة أخرى كبيرة ستنطلق مبارياتها قريباً.

حقيقة مفاوضات الزمالك مع لابا كودجو

كشف خالد الغندور قائد فريق نادي الزمالك الأسبق، حقيقة مفاوضات القلعة البيضاء مع اللاعب التوجولي لابا كودجو، مهاجم العين الإماراتي.

الأهلاوية يساندون الكيان.. شوبير يفتح النار على جماهير الزمالك



وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى جماهير الزمالك بسبب موقفهم من رحيل التونسي فرجاني ساسي صانع ألعاب القلعة البيضاء.