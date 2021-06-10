دائما في القلب.. منة شلبي تفتقد حنان ترك برسالة حب

شاركت الفنانة منة شلبي صورة قديمة تجمعها بالفنانة حنان ترك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت: "وحشتيني أوي ودائما في القلب يا حب"، لترد عليها حنان ترك: "حبيبتي يا منجو... وحشتيني ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يا رب".



وردت عليها منة شلبي من خلال التعليقات: "و ميحرمنيش من أنقي وأجدع وأنضف صاحبة وأخت، ويباركلك في عمر ولادك وجوزك ويديكي الصحة ويديمك نعمة".



وتعد أحدث أعمال منة شلبي، الجزء الثاني من مسلسل “ليه لأ” يشاركها في بطولته أحمد حاتم، وكل من فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.

وتجسد منة شلبي ضمن الأحداث شخصية طبيبة، بينما يلعب أحمد حاتم، شخصية مهندس، يُدعى “علي” وتجمعه عددا من المشاهد مع منة شلبي".