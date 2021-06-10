نشرة أخبار العالم.. قصف يستهدف قواعد عسكرية ببغداد.. حماس تؤكد: قضية الأسرى في إسرائيل على رأس أولوياتنا.. وتحرك لمصر والسودان ضد تعنت إثيوبيا في ملف سد النهضة

أبرز اهتمامات الساحة الدولية والإقليمية في الساعات الأخيرة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد لكم أبرزها في التقرير التالي:

فلسطين.. استشهاد رجلي أمن من الاستخبارات باشتباك مسلح مع قوات إسرائيلية في جنين

أفادت شبكة "روسيا اليوم" بأن عنصرين من جهاز المخابرات العامة الفلسطينية استشهدا، فجر اليوم الخميس، وأُصيب آخر باشتباكات مسلحة مع قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين بالضفة الغربية.

تطور خطير.. القوات الأمريكية تسقط طائرة مسيرة فوق مطار بغداد

ذكرت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأربعاء، عن تمكن القوات الأمريكية من إسقاط طائرة بدون طيار "مسيرة" فوق أجواء مطار العاصمة العراقية بغداد، خلال الهجوم الذي استهدف قاعدة فيكتوريا العسكرية.

العراق.. خلية الإعلام تكشف تفاصيل الهجوم على مطار بغداد

قالت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، إن الهجوم على مطار بغداد الدولي، تم بـ3 طائرات مسيرة.

العراق.. التحالف الدولي يعلق حول الهجوم على مطار بغداد

أعلن متحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش، بقيادة الولايات المتحدة أن التحالف يحقق في حادثة الطائرة دون طيار التي حاولت قصف البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بغداد.

إسرائيل.. الجيش يكشف تفاصيل وفاة ضابط مخابرات بارز داخل السجن

كشف الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، تفاصيل عن وفاة ضابط مخابرات في السجن، الشهر الماضي، وسط ظروف غامضة.

عقب إصابة زوجته بـ كورونا.. رئيس وزراء فرنسا يدخل العزل الذاتي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، دخوله العزل الذاتي لمدة 7 أيام، عقب ثبوت إصابة زوجته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

لأثبت ذلك لـ روسيا والصين .. الرئيس الأمريكي يصل بريطانيا

وصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، إلى بريطانيا، أولى محطات جولته الأوروبية.

ماكرون للجنة اليهودية الأمريكية: ملتزمون بأمن إسرائيل ويجب دفع المفاوضات لتحقيق السلام مع الفلسطينيين

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده مستعدة للمساهمة في الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين.

إطلاق نار داخل قاعدة عسكرية أمريكية

قررت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، إغلاق قاعدة سان أنطونيو لاكلاند في ولاية تكساس بسبب إطلاق نار.

حماس: قضية الأسرى في إسرائيل على رأس أولوياتنا

قال نائب رئيس حركة حماس في الخارج، موسى أبو مرزوق، إن قضية الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل على رأس الأولويات لدى قيادة حماس.



البرهان: الفترة الانتقالية في السودان صعبة.. ولم نلغ فكرة القاعدة الروسية

أكد رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، أن الفترة الانتقالية في السودان صعبة وهي ناجمة عن تراكمات الماضي.

العفو الدولية تدين تدمير إسرائيل الممنهج للرعاية الصحية في فلسطين

قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، إن قرار السلطات الإسرائيلية بإغلاق اتحاد العاملين الصحيين الفلسطينيين (UHWC) سيكون له عواقب وخيمة على الاحتياجات الصحية للفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

داعش يعلن مسئوليته عن هجوم إرهابي جديد

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الأربعاء، مسئوليته عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف عاملين في نزع الألغام في أفغانستان.

أمريكا تعلن موعد استئناف محادثات فيينا .. وتؤكد: تقدم المفاوضات مع إيران

أعلنت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكية استئناف المباحثات النووية في إيران نهائية الأسبوع الجاري.

بيان عاجل| مصر والسودان تتفقان على التحرك الدولي بصورة جدية لمواجهة تعنت إثيوبيا

أصدر وزراء الخارجية والري في مصر والسودان، بيانا مشتركا حول أزمة سد النهضة وتعنت إثيوبيا في التوصل لاتفاق ملزم.

البنتاجون: مباحثات بين أمريكا وتركيا بشأن أفغانستان

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربي، إن الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط كافٍ لمواجهة التحديات في أفغانستان مستقبلا.

تونس تعلن بدء موجة رابعة من كورونا.. والصحة توضح حقيقة اللقاحات الفاسدة

أعلن وزير الصحة التونسي فوزي المهدي اليوم “الأربعاء”، دخول البلاد الموجة الرابعة من تفشي وباء فيروس كورونا.

