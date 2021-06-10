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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

صحف الكويت اليوم.. اتفاق مصري سوداني لمواجهة تعنت إثيوبيا في ملف سد النهضة .. وبايدن يؤكد: لا نسعى لصراع مع روسيا

صدى البلد

مصر تسجل 765 إصابة جديدة بكورونا.. و34 حالة وفاة
استشهاد 3 عناصر أمن فلسطينيين باشتباك مسلح مع قوات خاصة إسرائيلية في جنين
صف صاروخي على مطار بغداد وقاعدة جوية تضم أمريكيين في العراق
السعودية.. تنفيذ حكم الإعدام بحق داعشي مصري
إيران ترفض توقيع أي تفاهم في فيينا لا يحقق كل مطالبها
السودان يؤكد عدم رفع الدعم عن القمح وزيت الوقود وغاز الطهي هذا العام.. ودعوات لإسقاط الحكومة

 

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن مصر والسودان اتفقا على  التنسيق على الصعيدين الاقليمي والدولي لدفع إثيوبيا الى التفاوض بجدية من أجل التوصل الى اتفاق شامل وعادل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضافت أن الطرفين اتفقا على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة وأكدا أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الاقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا الى التفاوض بجدية وبحسن نية وإرادة سياسية حقيقية من اجل التوصل لمثل هذا الاتفاق بعد ان وصلت المفاوضات التي يرعاها الإتحاد الإفريقي إلى طريق مسدود "بسبب التعنت الاثيوبي".

وذكرت "الوطن" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 765 إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 حالة وفاة، مشيرةً إلى خروج 800 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 198632.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "القبس" باستشهاد 3 عناصر من جهاز المخابرات العامة الفلسطينية لقيا مصرعهما، فجر اليوم الخميس، باشتباكات مسلحة مع قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين.

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وقالت "الأنباء" إن الجيش العراقي، أعلن سقوط صواريخ على قاعدة بلد الجوية التي تستضيف متعاقدين أمريكيين، مضيفًا أن مطار بغداد الدولي تعرض أيضًا لقصف بـ3 صواريخ تم اعتراض أحدها.

وذكرت "الوطن" أن وزارة الداخلية السعودية نفذت حكم القتل حدا بشخص مصري الجنسية أقدم على قتل جندي أول في الدوريات الأمنية في محافظة جدة، وهو يؤدي صلاة الفجر بمصلى تابع لإحدى محطات الوقود بالمحافظة.

ونقلت "الجريدة" عن وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم قوله إن الحكومة لن ترفع الدعم عن القمح أو غاز الطهي أو زيت الوقود الذي يستخدم في إنتاج الكهرباء هذا العام، بعد يوم من رفع دعم البنزين والديزل.

وقالت "القبس" إن تجمع المهنيين السودانيين دعا كل الثوار والقوى الثورية للخروج الآن ويوميا للشوارع، لمقاومة قرار رفع أسعار الوقود وإسقاطه ومقاومة ما وصفها بـ"سياسات السلطة الفاسدة".

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دوليًا، أفادت "الأنباء" بأن محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال إن طهران لن توقع أي تفاهم في مفاوضات فيينا حول ملفها النووي دون تحقيق كل مطالبها.

وأضاف واعظي، على هامش اجتماع الحكومة ردا على تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي قال إنه ستبقى مئات العقوبات على إيران حتى في حال العودة إلى الاتفاق النووي، "نحن نفاوض على رفع العقوبات المتعلقة بالاقتصاد والاتفاق النووي وليس حول المنظومة الصاروخية الإيرانية أو حقوق الإنسان وقضايا الإرهاب، ومن الطبيعي أن تبقى العقوبات المتعلقة بتلك القضايا لأننا لا نتفاوض بشأنها".

وذكرت "الوطن" أن الرئيس الأمريكي جو باين صرح بأن الولايات المتحدة وروسيا تتحملان المسؤولية عن الاستقرار الاستراتيجي في العالم، وأن واشنطن لا تسعى لصراع مع موسكو.
 

الكويت مصري سوداني اثيوبيا سد النهضة السودان مصر بايدن روسيا ايران

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