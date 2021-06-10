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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. الصحة تسجل 765 حالة جديدة مصابة بكورونا.. القاهرة تحتضن اجتماعات الفصائل الفلسطينية

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية عدد من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالي:

 الصحة: تسجيل 765 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 34 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج  800 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 198632 حتى اليوم.

 

الآن .. القاهرة تحتضن اجتماعات الفصائل الفلسطينية

أشارت مصادر بأن مصر بدأت سلسلة من الحوارات مع الفصائل الفلسطينية.

لاعب الأهلي الشاب: لم أهرب إلى إيطاليا كما تردد .. وسعيد في أودينيزي التي تعرف حازم إمام جيدا
قال صلاح باشا لاعب فريق أودينيزي الإيطالي عن سعادته باللعب مع فريقه، مُشيراً إلى أنه لا يفكر في الرحيل ويسعى لإثبات أحقيته باللعب مع الفريق الأول.

 

المهن التمثيلية تنفي وفاة الفنان طلعت الشريف .. تعرف على القصة
نفى الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة الفنان طلعت الشريف، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة.

فلسطين.. استشهاد رجلي أمن من الاستخبارات باشتباك مسلح مع قوات إسرائيلية في جنين

أفادت شبكة "روسيا اليوم" في خبر عاجل لها منذ قليل، بأن عنصرين من جهاز المخابرات العامة الفلسطينية استشهدا، فجر اليوم الخميس، وأُصيب آخر باشتباكات مسلحة مع قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين بالضفة الغربية.

العراق.. التحالف الدولي يعلق حول الهجوم على مطار بغداد
أعلن متحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش، بقيادة الولايات المتحدة أن التحالف يحقق في حادثة الطائرة دون طيار التي حاولت قصف البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بغداد.

 

حقيقة مفاوضات الزمالك مع لابا كودجو
كشف خالد الغندور قائد فريق نادي الزمالك الأسبق، حقيقة مفاوضات القلعة البيضاء مع اللاعب التوجولي لابا كودجو، مهاجم العين الإماراتي.

حماس: قضية الأسرى في إسرائيل على رأس أولوياتنا
قال نائب رئيس حركة حماس في الخارج، موسى أبو مرزوق، إن قضية الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل على رأس الأولويات لدى قيادة حماس.

 

يعود للعصر الطباشيري .. علماء يكتشفون حيوانا عاش قبل 99 مليون سنة
يستمر العلماء في مجال البحث والتنقيب في إبهار البشرية بالاكتشافات المذهلة يوما بعد يوم، وخاصة في مجال الحفريات الأثرية.

 

إسرائيل.. الجيش يكشف تفاصيل وفاة ضابط مخابرات بارز داخل السجن
كشف الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، تفاصيل عن وفاة ضابط مخابرات في السجن، الشهر الماضي، وسط ظروف غامضة.


خناقة في الكونجرس البوليفي.. تراشق بالألفاظ ولكمات أثناء انعقاد الجلسة .. فيديو
تشهد برلمانات العالم مواقف غريبة ليست فقط في سن القوانين والتشريعات، لكن أيضا في وقائع التراشق بالألفاظ أو الأيدي في بعض الأحيان.

مليون ونصف دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لنجم دفاع الزمالك
فجَر الإعلامي إسلام صادق مقدم برنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ مفاجأة من العيار الثقيل بشأن محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك ، مشيراً إلى أنه تلقى عرضاً مغرياً من نادي بيراميدز للإنتقال إلى صفوفه بنهاية الموسم الجاري

 

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