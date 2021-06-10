الإسكندرية في عهد السيسي.. مشروعات عملاقة وطفرة في جميع المجالات

لم تشهد الإسكندرية طفرة في جميع المجالات مثلما حدث في السنوات السبع الأخيرة، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة البلاد، حيث نالت المدينة الساحلية اهتمامًا كبيرًا من الرئيس السيسي، ولذلك كان للمحافظة نصيبًا من المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في كل ربوع مصر شرقًا وغربًا جنوبًا وشمالاً.



بشائر الخير

كان القضاء على العشوائيات حلمًا، لكنه أصبح حقيقة وأمر واقع في عهد الرئيس السيسي، فبعد وضع حجر الأساس لمدينة الأسمرات في العاصمة القاهرة، توجهت القيادة السياسة نحو العاصمة الثانية، وتم وضع حجر الأساس لمدينة بشائر الخير، بهدف توفير حياة كريمة للألاف من مواطني الإسكندرية الذين كانوا يعيشون في مناطق عشوائية خطرة وغير آمنة.

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وتعتبر مدينة بشاير الخير بمراحلها (بشاير الخير 1، وبشاير الخير 2، وبشاير الخير 3)، بمثابة نقلة حضارية لأهالينا بمناطق غيط العنب، ومأوى الصيادين، وكوم الملح وامتداد المفروزة، تم خلالها توفير ما يقرب من ٣٠ ألف وحدة سكنية في توقيت قياسي بفضل جهود خارقة لإدارة الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية وذلك بإجمالي تكلفة (٩.٦ مليار جنية).

ومن المقرر أن تشمل الفترة القادمة مناطق جديدة يستفاد منها الألاف من مواطني الإسكندرية.

محور المحمودية

يعتبر مشروع محور المحمودية أو "شريان الأمل " هو شريان جديد للتنمية والحياة لمدينة الإسكندرية بطول ٢١ كم وبتكلفة ٥.٥ مليار جنية بتوجيه من الرئيس السيسي من أجل فتح روافد ومنافذ جديدة تخدم أهل الإسكندرية، ويربط جميع المناطق بالمحافظة عن طريق مجموعة من الكباري العلوية والتي تربط بين 12 رافدا.

ويعد المحور أحد أبرز المشروعات الكبري بالمحافظة خلال ال٥٠ عاما الماضية. ويبدأ المشروع، من الكيلو 56 "مخرج ترعة راكتا" شرقا وحتى المصب بمنطقة الدخيلة غربًا، ويخدم 4 أحياء ذات كثافة سكانية عالية هي "شرق، ووسط، وغرب، والمنتزه أول"، فضلا عن توفير 40 ألف فرصة عمل "مباشرة وغير مباشرة".

وساهم هذا المشروع العملاق في تدعيم السياحة داخل الإسكندرية، عن طريق حل أخطر مشكلة تواجه المدينة وهي التكدس المروي، وإنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية جديدة في المناطق ذات الكثافة الضعيفة، بالإضافة إلى لسيطرة والحد من نمو المناطق العشوائية، وتفعيل نظام النقل الجماعي باستخدام أحدث النظم العالمية لتقليل التكدس بالمواصلات.

مجمع صوامع عالمي ببرج العرب

مجمع صوامع برج العرب، والذي يستقبل 200 طنًا في الساعة، ويتبع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، يعتبر أحد أكبر صوامع تخزين الغلال بمصر بسعة تخزين تبلغ 90 ألف طن، ويتكون من 18 خلية سعة الواحدة 5 آلاف طن ونفذه شركة المقاولون العرب فرع الإسكندرية، بالتعاون مع إدارة الورش والمصانع المركزية بشبرا، ويقلل المشروع من القمح الهالك بنسبة 10%.

مشروع "انربك" لانتاج البنزين عالي الأوكتين

ضمن عدد من المشروعات القومية بعروس البحر المتوسط، افتتح الرئيس السيسي، في أغسطس العام الماضي، مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين 92، 95 بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك"، ويعتبر المشروع من أهم المشروعات التي نفذتها وزارة البترول في إطار برنامج تطوير صناعات التكرير الذي يتضمن عددًا من المشروعات الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة مثل البنزين والسولار والبوتاجاز فضلًا عن توفير المنتجات البترولية بأعلى مواصفات الجودة وبما يلائم المعايير العالمية.

وتقدر استثمارات المشروع بنحو 219 مليون دولار، وتم تنفيذه في خلال عامين، ويسهم في إضافة طاقات إنتاجية جديدة من البنزين عالي الأوكتين من خلال زيادة الإنتاج إلى 700 ألف طن سنويًا ليصل الإجمالي إلى حوالي 1.5 مليون طن سنويًا توجه للسوق المحلى بالإضافة الى انتاج كميات من البوتاجاز والهيدروجين.

كما يعتبر من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة والتي تسهم فى تأمين جانب كبير من احتياجات السوق المحلى من إمدادات الوقود فضلًا عن ترشيد فاتورة استيراده. وقد تم تنفيذ المشروع بكفاءة عالية بواسطة شركات مصرية رائدة في تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية حيث قامت شركة انبى بأعمال المقاول العام للمشروع وشركة بتروجت بأعمال التركيبات.

تحفة إسلامية معمارية جديدة

وفي منطقة سموحة الجديدة، وتحديدًا منطقة الغابة الترفيهية، تم إنشاء مسجد الفريق عبدالمنعم رياض تخليدًا لذكرى هذا القائد العظيم، ويقع المسجد على مساحة ١٠٫٤ فدان بالغابة الترفيهية أمام مبنى محافظة الإسكندرية الجديدة وبجوار فرع نادي الاتحاد السكندري بسموحة.

ويعتبر المسجد صرح إسلامي جديد يتميز بطرازه المعماري الإسلامي الفريد، ويقع المسجد على مساحة 2135 مترًا مسطحًا، يتسع لنحو 1800 مصل، ويضم 3 مبان، عبارة عن 22 قاعة عزاء، 11 للرجال، و11 للنساء تتسع لنحو 3500 فردًا، وعلاوة على ذلك يوجد ممشى خاص للجنازات بطول 75 مترًا.