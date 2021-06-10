عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حصيلة قياسية جديدة.. الهند تسجل 6148 وفاة بكورونا في 24 ساعة

صدى البلد

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الخميس، تسجيل أعلى حصيلة يومية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، بواقع 6148 حالة.

وقالت وزارة الصحة الهندية إنه تم تسجيل 94052 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة في الهند منذ بدء تفشي الجائحة إلى 29183121.

والجمعة الماضية، ذكرت لجنة علماء بالحكومة الهندية في أن سلالة فيروس كورونا التي اكتُشفت أول مرة في الهند سلالة شديدة العدوى وقد يتأثر بها من سبق له الإصابة بالمرض أو من لم يتلق جرعة التطعيم كاملة.

فحوصات كورونا للفيلة في الهند..فيديو

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى الهند تتخطى 29 مليون حالة

أخطر من كورونا.. ما لا تعرفه عن المتحور "دلتا" المنتشر في الهند وبريطانيا

وانتشرت هذه السلالة في أكثر من 50 دولة منها بريطانيا، التي حذر رئيس وزرائها بوريس جونسون من أن انتشارها السريع قد يؤثر على إعادة فتح الاقتصاد.

وحذر خبراء من أن الهند في حاجة لتسريع وتيرة التطعيم للحيلولة دون زيادة الإصابات مستقبلا بين السكان الذين يتجاوز عددهم 1.3 مليار نسمة.
 

الهند كورونا فيروس كورونا اعراض سلالة كورونا الهندية

موضوعات متعلقة

فحوصات كورونا للفيلة في الهند..فيديو

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى الهند تتخطى 29 مليون حالة

انفراجة جديدة في الهند عقب انخفاض إصابات كورونا

أخطر من كورونا.. ما لا تعرفه عن المتحور "دلتا" المنتشر في الهند وبريطانيا

ترشيحاتنا

صحف القاهرة تبرز توجيهات الرئيس بتوسيع محور الضبعة وبدء إنتاج لقاح سينوفاك الأسبوع المقبل

تحور داخل جسدها 30 مرة.. سيدة تسجل إصابة مرعبة بكورونا

تعرف على طريقة تقسيط الضريبة الجمركية وفقا للقانون الجديد.. تفاصيل

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة.. عرض بيراميدز لخطف نجم الزمالك.. صدمة فى منتخب بلجيكا قبل اليورو.. شوبير يفتح النار على جماهير الزمالك

تعرف على أسهل 3 خطوات لتنظيف جنوط السيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

بتوقيع طارق شوقي.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 10-6- 2021

شرط وحيد من الكاف لحضور الجماهير مباراتي الأهلي والترجي .. تعرف عليه

بقرار من موسيمانى .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف

والد الطفل رشيد يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لابنه ..فيديو

مليون ونصف دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لنجم دفاع الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

نفوق 12 رأس ماشية في حريق 3 حظائر في المنوفية.. صور

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق 36 الحربى بالإسماعيلية.. صور

فيديو

فيديو جراف .. زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين.. اعرف موعد الصرف

فيديو جراف.. فصل 2000 طالب.. أزمة عنيفة تضرب جامعة الإسكندرية

فيديوجراف | متهم بالنصب .. أزمة جديدة يواجهها محمد رمضان

فيديوجراف | كتموا أحزانهم .. نجوم على خشبة المسرح رغم فراق ذويهم

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ