حصيلة قياسية جديدة.. الهند تسجل 6148 وفاة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الخميس، تسجيل أعلى حصيلة يومية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، بواقع 6148 حالة.

وقالت وزارة الصحة الهندية إنه تم تسجيل 94052 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة في الهند منذ بدء تفشي الجائحة إلى 29183121.

والجمعة الماضية، ذكرت لجنة علماء بالحكومة الهندية في أن سلالة فيروس كورونا التي اكتُشفت أول مرة في الهند سلالة شديدة العدوى وقد يتأثر بها من سبق له الإصابة بالمرض أو من لم يتلق جرعة التطعيم كاملة.

وانتشرت هذه السلالة في أكثر من 50 دولة منها بريطانيا، التي حذر رئيس وزرائها بوريس جونسون من أن انتشارها السريع قد يؤثر على إعادة فتح الاقتصاد.

وحذر خبراء من أن الهند في حاجة لتسريع وتيرة التطعيم للحيلولة دون زيادة الإصابات مستقبلا بين السكان الذين يتجاوز عددهم 1.3 مليار نسمة.

