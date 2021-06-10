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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم : طباعة البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة التجريبية يجتاج تكاليف باهظة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مناشدات عديدة من أولياء الأمور، تطالب الوزارة بطباعة  نماذج  البابل  شيت  وتوزيعها علي  طلاب الثانوية العامة  للتدريب  عليها  في  جميع أيام  الامتحان  التجريبي  الثالث.

ومن جانبه .. رد الدكتور طارق  شوقي  وزير  التربية  والتعليم على جروب ادعم طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب قائلا: أن هذا الأمر صعب جدا لأن يوم واحد من الامتحان التجريبي يتطلب طباعة مليون بابل شيت وهو أمر مكلف جدا.

وقال  وزير التربية والتعليم: إن الامتحانات النهائية لطلاب الثانوية العامة تتطلب طباعة ونقل وتوزيع 9 ملايين بابل شيت، ممايعني  تحمل تكاليف باهظة ولوجستيات هائلة.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن هناك جيشًا من الزملاء يعملون ليل نهار، وقال: أرجو أن نتفهم أن التنفيذ شديد التعقيد والصعوبة ولابد ألا نكثر من الطلبات اللانهائية!

كما تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استفسارات جديدة من طلاب الثانوية العامة عبر جروب بناء التعليم المصري عبر تطبيق واتس اب ، بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021 .

جاء نص هذه الاستفسارات كالتالي: هل الإجابة على امتحانات الثانوية العامة في البابل شيت ستكون بالتظليل بالقلم الرصاص أم  بالقلم الحبر ، وهل لو بالحبر وأراد الطالب تغيير إجابته وشطب على التظليل السابق ، فكيف سيحاسب عند التصحيح الإلكتروني؟ ولو بالرصاص ما الضامن لبقاء الرصاص دون محو عند نقل الورق من مكان لمكان في لجنة النظام والمراقبة.

ومن جانبه رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على هذه الاستفسارات قائلا : سوف نصدر كل هذه التعليمات قبل الامتحان التجريبي ، وكذلك سننشر فيديو شرح مفصل نعده حاليا.

وأضاف وزير التربية والتعليم :لابد من ملاحظة ان الاجابة عن هذه الاسئلة ترتبط بنوعية " السكانر" المملوكة للوزارة بالاضافة إلى نوع الورق المستخدم بالاضافة  إلى الـ software المستخدم في التصحيح ، وبالتالي ارجو انتظار تعليماتنا ولا نرتبك بسبب اقتراحات واجتهادات فنحن لم نعلن شيئا بعد ، وسوف نعلن هذا في حينه. 

وكان قد رفض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إصرار بعض أولياء الأمور على الربط بين حدوث حالات غش أثناء سير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الالكترونية ، وبين حتمية تكرار هذه الحالات في امتحانات الثانوية العامة 2021 .

حيث قال وزير التربية والتعليم : "نحن لم نحاول منع الغش في اولى وثانية ثانوي من الأساس والإسقاط من هذا على الثانوية العامة غير صحيح.

وأضاف وزير التربية والتعليم : امتحانات الثانوية العامة 2021 تحظى بأكبر إجراءات تأمينية ممكنة.

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