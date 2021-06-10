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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو عندك شكوى من الكهرباء .. طرق تقديم شكوتك

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

يشكو المواطنون أحيانا من انقطاع التيار الكهربائي أو من أخطاء الفواتير أو من تعطل العداد ومشاكل أخرى يتعرض لها المشترك ولا يعلم أن هناك طرقا عدة لتقديم شكواه.

تقديم الشكوى عن طريق جهاز مرفق الكهرباء

حيث يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ٦ منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في ١ شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2-من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3-من خلال البرید ص.ب. ٧٣-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي١١٨١١شارع صلاح سالم.

4-من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم ٢٣٤٢١٤٧٩.
6- الاتصال على التلیفون رقم ٢٣٤٢١٤٧6 (داخلي ١٥٤).

 

طرق تقديم شكاوى لوزارة الكهرباء

1- يمكن تقديم أي شكوى   من خلال الاتصال على الرقم الساخن 121.

2- التواصل مع الموقع الالكتروني لشركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة.

3- أو تقديم شكوى على الموقع الالكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .

4-  تقديم شكوى للموقع الالكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر.


5-  الدخول على منظومة الشكاوى الموحدة لوزارة الكهرباء .

وعليك اختيار نوع الشكوى، فواتير، عاملين، المواطنين.

ثم قم باختيار شكاوى الفواتير إذا كنت تعاني من ارتفاعها بشكل مبالغ فيه.

قم باستيفاء البيانات التي تشمل الاسم، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، المحافظة، العنوان، نوع الشكوى سواء انقطاع التيار أو رسوم النظافة، تفاصيل الشكوى، تقييم آخر 3 فواتير مدفوعة، وتسجيل كود السداد، وسيطلب منك تحميل الفاتورة، وبعد الانتهاء يتم الضغط على إرسال، سوف يظهر لك رقم احتفظ به لمعرفة حالة طلبك فيما بعد.

ويمكن بعدها متابعة موقف الشكوى من خلال الضغط على متابعة الشكوى من نفس الموقع.

الكهرباء أخطاء الفواتير العداد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وزارة الكهرباء القابضة لكهرباء مصر

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