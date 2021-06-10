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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ساحرة.. ديميت أوزديمير تخطف قلوب متابعيها

ديميت أوزديمير
ديميت أوزديمير

شاركت الفنانة التركية ديميت أوزديمير، صورة جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات  “إنستجرام”.

 

وظهرت ديميت في الصورة بإطلالة كاجول ساحرة مما أثار إعجاب متابعيها.

 

وشاركت ديميت في مسلسل منزلي حيث انتهى الموسم الثاني من المسلسل.

 

الجدير بالذكر أن مسلسل “منزلي” هو من بطولة ديميت أوزديمير، وإبراهيم تشيليكول، وعلي أوغوز سينول، وإنجين هيبيلري، وكاظم سنان. 

 

ويروي قصة حب مستحيلة تجمع شخصين من عالمين مختلفين تمامًا. ويتفاجئ كلاهما بضغوطات من عائلتهما لكي يتزوجا، ولكن تغلق كل الأبواب أمامهما ليجدا أن قصتهما من المستحيل أن تصل إلى نهايتها السعيدة.

ديميت اوزديمير مسلسل منزلي انستجرام الفن تركي

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