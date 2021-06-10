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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصرف الإمارات للتنمية يغلق بنجاح طرح سندات بقيمة 750 مليون دولار

صدى البلد

أعلن مصرف الإمارات للتنمية اليوم عن الإغلاق الناجح لطرح جديد من السندات بقيمة 750 مليون دولار لمدة استحقاق خمس سنوات بسعر عائد سنوي ثابت للطرح الجديد بنسبة  1.639% في المائة وفقاً للمعايير المعتمدة في الأسواق العالمية.

 وتُعتبر السندات الإصدار الثاني بالدولار الأمريكي بموجب برنامج "الإصدار متوسط الأجل" /EMTN/ لمصرف الإمارات للتنمية وذلك بهدف إتاحة الفرصة للاستفادة من أسواق رأس المال، وتعزيز برامج التمويل المقدمة من قبل المصرف في السوق المحلي.

 ويأتي إغلاق الطرح تزامناً مع حصول المصرف على تصنيف ائتماني "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش. كما حصل برنامج "الإصدار متوسط الأجل" /EMTN/ لمصرف الإمارات للتنمية الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار على تصنيف "AA-" من وكالة فيتش. وتمثّل هذه شهادة ثقة بالتوجه الاستراتيجي الجديد للمصرف بدعم خطة التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.

 وقد حظيت عملية الاكتتاب على السندات بإقبال واسع من المستثمرين، حيث وصلت قيمة طلبات التسجيل المسبق إلى أكثر من 3 مليارات دولار، بواقع أكثر من 4 أضعاف قيمة الاكتتاب. كما أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن تنظيم معارض ترويجية افتراضية للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين في إطار جهود التعريف بعملية الإصدار الجديدة. وجذب الطرح طيفاً متنوعاً من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بواقع 34% من منطقة الشرق الأوسط و 36% من أوروبا و 28% من الأسواق الآسيوية و 2% من السوق الخارجية الأمريكية.

 ويشكل الإقبال على السندات الجديدة استمراراً للنجاح الذي سجله الإصدار الأول لسندات المصرف في عام 2019 والذي بلغت قيمته 750 مليون دولار، ووصلت نسبة اكتتاب المستثمرين آنذاك إلى 4.7 أضعاف القيمة المستهدفة.

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 وقال  الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية إن استجابة المستثمرين لإصدار سندات مصرف الإمارات للتنمية مشجعة جداً وتدل على الثقة الكبيرة للمستثمرين بالمصرف الذي يعتبر أول مؤسسة اتحادية تدخل الأسواق العالمية تحت إطار الدين الاتحادي لدولة الإمارات بعد طرحه أول سندات في عام 2019.

 وأضاف أن النجاح النوعي لإصدارات مصرف الإمارات للتنمية يعد شهادة على حضوره القوي في الأسواق الدولية، إذ تعزز هذه الخطوة قدراتنا التمويلية والتقدم نحو تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للمصرف والتي تهدف إلى دعم خطط التنويع الاقتصادي في الدولة عن طريق تمكين الأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تطوير التقنيات المبتكرة للمساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

 من جانبه، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي للمصرف إن طرح سندات بقيمة 750 مليون دولار يأتي بهدف دعم طموحات مصرف الإمارات للتنمية على المدى البعيد ويعكس قوة قدراتنا الائتمانية وخريطة الطريق الاستراتيجية الجديدة لدينا. وستساعدنا عملية الإصدار هذه على حشد التمويل اللازم لتسريع وتيرة العمل من أجل تحقيق أهدافنا طويلة الأجل دعماً لخطط التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.

 وعملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقَيْن عالميَّيْن، بينما تولت غولدمان ساكس إنترناشونال، والبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود فرع دبي، العمل كمديرين رئيسيين مشتركين للصفقة.

 ويُعد المصرف داعماً مالياً رئيسياً لخطط التنويع الاقتصادي في الدولة، وذلك من خلال تمكين الأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تطوير التقنيات المبتكرة بهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة. كما خصص المصرف محفظة بقيمة 30 مليار درهم لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية على مدى خمس سنوات، والتي ستسهم في تمويل أكثر من 13,500 شركة صغيرة ومتوسطة واستحداث 25,000 فرصة عمل.

الامارات عقارات دبي المستثمرين الأسواق العالمية التنويع الاقتصادي

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