بصورة تجمعهم...أبطال مسلسل أنت اطرق بابي يحتفلون بعرض الموسم الثاني

نشرت الممثلة التركية هاندا آرتشيل ، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

وظهرت هاندا، في الصورة مع أبطال مسلسل أنت أطرق بابي لحظة عرض الموسم الثاني ، مما أثار إعجاب متابعيها.

وقد بدأ أمس عرض الموسم الثاني من مسلسل " انت اطرق بابي " في تركيا بعد تحقيق الجزء الأول نجاحا كبيرا .

حيث تشهد أحداث العمل في الموسم الثاني مرور فترة زمنية مدتها خمس سنوات ، كما ظهر في الإعلان الرسمي للعمل ، طفلة تسأل بطلة المسلسل هاندا ارتشيل : " أمي هل هذا أبي ؟ " ، وهو الأمر الذي أثار الجدل من الجمهور ، حيث ذكر البعض أن إيدا وسيركان سيفترقان وتكون إيدا حامل دون أن تخبره .

جدير بالذكر أن مسلسل " أنت أطرق بابي " يتحدث عن قصة إيدا يلديز ، وهي فتاة طموحة تحلم بإكمال دراستها الجامعية من خلال منحة من شركة آرت لايف للفنون المعمارية ، وتطمح بأن تحوز على شهادة هندسة مناظر طبيعية معترف بها في الوسط الهندسي ، ولكن كل طموحاتها تختفي بسبب عدوها سيركان بولات ، والذي قطع منحتها حين قاربت على التخرج ، إلا أن إيدا لا تتوقف في حياتها وتسعى إلى تطويرها رغم ذلك.