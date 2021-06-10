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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة تجمعهم...أبطال مسلسل أنت اطرق بابي يحتفلون بعرض الموسم الثاني

ابطال مسلسل انت اطرق
ابطال مسلسل انت اطرق بابي

نشرت الممثلة التركية هاندا آرتشيل ، صورة جديدة  عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت هاندا، في الصورة مع أبطال مسلسل أنت أطرق بابي لحظة عرض الموسم الثاني ، مما أثار إعجاب متابعيها.

 

وقد بدأ أمس عرض الموسم الثاني من  مسلسل " انت اطرق بابي " في تركيا بعد تحقيق الجزء الأول نجاحا  كبيرا .

 

حيث تشهد أحداث العمل في الموسم الثاني مرور فترة زمنية مدتها خمس سنوات ، كما ظهر في الإعلان الرسمي للعمل ، طفلة تسأل بطلة المسلسل هاندا ارتشيل : " أمي هل هذا أبي ؟ " ، وهو الأمر الذي أثار الجدل من الجمهور ، حيث ذكر البعض أن إيدا وسيركان سيفترقان وتكون إيدا حامل دون أن تخبره .

جدير بالذكر أن مسلسل " أنت أطرق بابي " يتحدث عن قصة إيدا يلديز ، وهي فتاة طموحة تحلم بإكمال دراستها الجامعية من خلال منحة من شركة آرت لايف للفنون المعمارية ، وتطمح بأن تحوز على شهادة هندسة مناظر طبيعية معترف بها في الوسط الهندسي ، ولكن كل طموحاتها تختفي بسبب عدوها سيركان بولات ، والذي قطع منحتها حين قاربت على التخرج ، إلا أن إيدا لا تتوقف في حياتها وتسعى إلى تطويرها رغم ذلك.

مسلسل انت اطرق بابي انستجرام صورة جديدة هاندا ارتشيل تركيا

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