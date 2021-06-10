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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«الإحصاء»: ارتفاع التضخم الشهري في مصر 0.6 % خلال مايو

صدى البلد

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية “التضخم الشهري” بنسبة  0.6% خلال إبريل  الماضي ليسجل 112.9 نقطة مقارنة  بنحو 112.2 خلال إبريل  الماضي.

وأرجع هذا الارتفاع  إلى زيادة أسعار الفاكهة بنسبة 9%،  والخضراوات بنسبة 5.3% خلال مايو، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.8%، والملابس الجاهزة بنسبة 1.2%.

وأشار الجهاز  إلى ارتفاع تكلفة الإنفاق على النقل الخاص بنسبة 1.9% خلال مايو الماضي، والإيجار المحتسب للسكن بنسبة 0.4%، لافتا إلى انخفاض أسعار  اللحوم والدواجن بنسبة 0.3%.

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وكان معدل التضخم الشهري في مصر قد ارتفع في إبريل بنسبة 1.2%، مقارنة بشهر  مارس الذي كان مرتفعا بنسبة  0.6% مقارنة بشهر فبراير الذي كان مرتفعا  بنسبة 0.1% خلال فبراير.

وسجل معدل التضخم الشهري انخفاضا في يناير بنسبة 0.4%، عن شهر  ديسمبر 2020والذي كان متراجعا بنسبة 0.5%،  بينما كان مرتفعا في نوفمبر بنسبة 1.1%، كما كان مرتفعا في أكتوبر 2.3%.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الاستثمار الاحصاء معدل التضخم القطاع الحكومى

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