«الإحصاء»: ارتفاع التضخم الشهري في مصر 0.6 % خلال مايو

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية “التضخم الشهري” بنسبة 0.6% خلال إبريل الماضي ليسجل 112.9 نقطة مقارنة بنحو 112.2 خلال إبريل الماضي.

وأرجع هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الفاكهة بنسبة 9%، والخضراوات بنسبة 5.3% خلال مايو، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.8%، والملابس الجاهزة بنسبة 1.2%.

وأشار الجهاز إلى ارتفاع تكلفة الإنفاق على النقل الخاص بنسبة 1.9% خلال مايو الماضي، والإيجار المحتسب للسكن بنسبة 0.4%، لافتا إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 0.3%.

وكان معدل التضخم الشهري في مصر قد ارتفع في إبريل بنسبة 1.2%، مقارنة بشهر مارس الذي كان مرتفعا بنسبة 0.6% مقارنة بشهر فبراير الذي كان مرتفعا بنسبة 0.1% خلال فبراير.

وسجل معدل التضخم الشهري انخفاضا في يناير بنسبة 0.4%، عن شهر ديسمبر 2020والذي كان متراجعا بنسبة 0.5%، بينما كان مرتفعا في نوفمبر بنسبة 1.1%، كما كان مرتفعا في أكتوبر 2.3%.