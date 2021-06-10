عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شهي ولذيذ

بدون فحم ودخان.. طريقة عمل كفتة البرطمان المشوية

طريقة عمل كفتة البرطمان
طريقة عمل كفتة البرطمان

يعشق الكثير من الأشخاص تناول الكفتة المشوية، وتعدد وتختلف طرق شوي الكفتة بحسب ما يفضلها الأشخاص والإمكانيات المتاحة في كل بيت، سواء بوضعها في الفرن أو تسويتها على الفحم مباشرة وغيرها من الطرق المعروفة التي تتسبب في أدخنة بالبيت مع تراكم الدهون على جدران المطبخ.
 فيما يلي تقدم الشيف أميرة شنب لك طريقة للكفتة المشوية، تودعي بها الفحم والدهون والدخان.
 

طريقة كفتة البرطمان المشوية:

- ستحتاجين إلى أعواد شيش طاووق خشبية وبرطمان زجاجي يتحمل الحرارة.

-قومي بلف لحم الكفتة على أعواد الشيش طاووق.

-يدهن البرطمان بقليل من الزيت من الداخل.

-ترص أعواد الكفتة داخل البرطمان.

-يوضع فوقها قطع من اللية.

-يغطى البرطمان بورق زبدة ومن فوقه ورق فويل.

-يوضع البرطمان في وسط صينية بها قليل من الماء ويدخل الفرن على درجة حرارة 200.

-لا يفتح الفرن عليها إلا للضرورة.

-بعد تسوية الكفتة في البرطمان من ساعة إلا ربع إلى ساعة، يمكن إضافة قطعة من الفحم في المنتصف فوق ورق فويل لإعطائها رائحة الفحم.

الكفتة المشوية طريقة عمل كفتة طبخ الدهون الزيت الكفتة كفتة

موضوعات متعلقة

طريقة عمل أرز معمر بالحمام .. بأسهل الخطوات

طريقة تحضير المدلعة في المنزل بطريقة سهلة

طريقة عمل الشيش طاووق بـ 3 وصفات .. عادى وساندوتش وفى الفرن

الحشو النيئ.. 5 حلول لمشاكل الدواجن المحشية

تتبيلات الفراخ بجميع أنواعها لسهولة الطبخ فى رمضان

طريقة عمل مخلل الجزر قبل رمضان

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الخميس 10-6-2021| فيديو

«الإحصاء»: ارتفاع التضخم الشهري في مصر 0.6 % خلال مايو

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لـ يورو 2020 مجانا

وزير التعليم : طباعة البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة التجريبية يجتاج تكاليف باهظة

اليوم.. المنتخب الأوليمبي يواجه جنوب إفريقيا وديا استعدادا لـ أولمبياد طوكيو

أخبار التكنولوجيا.. موتورولا تنافس سامسونج بـ أرخص هواتف 5G.. و3 تطبيقات مفيدة صممها المشاهير ولا يعلمها الكثيرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

وزير التعليم : طباعة البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة التجريبية يجتاج تكاليف باهظة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لـ يورو 2020 مجانا

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

بتوقيع طارق شوقي.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

شرط وحيد من الكاف لحضور الجماهير مباراتي الأهلي والترجي .. تعرف عليه

بقرار من موسيمانى .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

نفوق 12 رأس ماشية في حريق 3 حظائر في المنوفية.. صور

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق 36 الحربى بالإسماعيلية.. صور

فيديو

فيديو جراف .. زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين.. اعرف موعد الصرف

فيديو جراف.. فصل 2000 طالب.. أزمة عنيفة تضرب جامعة الإسكندرية

فيديوجراف | متهم بالنصب .. أزمة جديدة يواجهها محمد رمضان

فيديوجراف | كتموا أحزانهم .. نجوم على خشبة المسرح رغم فراق ذويهم

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ