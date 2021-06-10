الحكومة تنتهي من التحقيق في 74 قضية إغراق خلال 7 سنوات

لحماية الصناعة الوطنية

استعرضت وزارة التجارة والصناعة الجهود التي تم بذلتها فيما يتعلق بحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية خلال الأعوام السبعة الماضية .

أشارت الوزارة إلى قيامها ممثلة في قطاع المعالجات التجارية بإجراءات تحقيق في 74 قضية دعم واغراق ووقاية منها 12 قضية عام 2014 و13 قضية عام 2015 و14 قضية عام 2016 و9 قضايا عام 2017 و6 قضايا عام 2018 و6 قضايا عام 2019 و9 قضايا عام 2020 و5 قضايا عام 2021.



وتتضمن القضايا 55 قضية في مجالات أواني المائدة واطارات الحافلات والأجبان والبولي ايثلين والبطاطين وحديد التسليح والياف البوليستر وبطاريات السيارات والمناديل المبللة واقطاب اللحام والثقاب والصاج المجلفن والبارد والبولي كلوريد الفينيل وصواني التقديم وأدوات المائدة والمطبخ واقلام الحبر الجاف وعوازل الاتربة وسلفونايتد نفثالين فورمالدهيد والسجاد والألومنيوم.

بالإضافة إلى 7 قضايا دعم في مجالات الاجبان نصف الجافة (الايدام والجودة) والبولي ايثلين تريثفيلات وحديد التسليح بالإضافة الى 12 قضية وقاية في مجالات حديد التسليح والسكر الأبيض والبطاريات والبولي ايثلين ومنتجات الألومنيوم.

وصدر بناءً على إجراءات التحقيق هذه 16 قراراً وزارياً إما بفرض تدابير مؤقتة أو نهائية أو استمرار أو تعديل أو إنهاء الرسم المفروض على السلع ذات الصلة.