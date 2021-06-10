رئيس مياه القناة: استمرار تطهير خزانات محطات السويس وإصلاح الكسور المفاجئة

قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، الانتهاء من عملية تطهير وتعقيم الخزانات الأرضية بمحطة مياه أبو عارف في محافظة السويس .

لافتا أننا مستمرون عملية تطهير المروقات وغسيل الخزانات الأرضية بجميع المحطات بالتنسيق مع مديريات الصحة وقطاع المعامل لتوفير كوب ماء نظيف من أجل صحة المواطنين بقطاعات بورسعيد والإسماعيلية والسويس.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، على إصلاح وانتهاء الأعطال والكسور المفاجئة في خطوط المياه في محافظات إقليم القناة خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها اصلاح خط قطر 280 مم بلاستيك بمنطقة الجنائين بجوار كوبري أم ملكة، كما تم اصلاح كسر في خط طرد تل القلزوم 400 مم بمحافظة السويس، وإصلاح كسر مفاجئ قطر 4 بوصة وتغير وصلة كاملة بمنطقة فايد، وإصلاح كسر 6 بوصة بمنطقة الهواشمة، وأخر 6 بوصة بمنطقة سرابيوم، وذلك تحت أشراف مباشر من المهندس أحمد علي رئيس منطقة مياه فايد، وإصلاح خط 12 بوصة الرئيسي بمنطقة وادي الملاك، تحت أشراف الدكتور وائل عبد المنعم رئيس منطقة مياه التل الكبير.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت أنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، لعمل التحاليل المطلوبة يومياً على مدار الـ24 ساعة، للتأكد من مدى صلاحيتها.

وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظات إقليم القناة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

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