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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة في تاريخ مصر.. القومي للطفولة يطلق حملة توعية تستهدف الحضانات

تطوير الحضانات
تطوير الحضانات

قال الدكتور محسن ناجي ، مدير البرنامج القومي للطفولة المبكرة ، إن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة توعية بالتغذية السليمة تستهدف الحضانات وأولياء الأمور ، منوهاً إلى أن هذا بتوجيهات من الرئيس السيسي .

 

وأضاف " ناجي " في مداخلة هاتفية مع برنامج " هذا الصباح " ، أن نتيجة المرحلة العُمرية من يوم إلى 4 أعوام ، لم تحظ باهتمام ، مشيراً إلى أن تم استهداف حوالي 49 فصلاً في 14 حضانة بداية من يوم السبت الماضي ، بالإضافة إلى تطوير حوالي 971 حضانة خاصة بجمعيات أهلية في 26 محافظة .

 

وتابع مدير البرنامج القومي للطفولة المبكرة ، أنه تم تطوير هذه الحضانات على مستوى البنية التحتية ، والألعاب ، والتجهيزات ، وتم التوقيع على ذلك ، معقباً : " عشان الطفل يقعد في بيئة نظيفة تلائمه، ويحس إنه بيحصل على حقوقه فعلاً".

 

ونوه "ناجي"، أنه لأول مرة في تاريخ مصر ، يتم تطوير حضانات الفئة العُمرية من يوم إلى 4 سنوات ، مشيرا إلى أن هذه الحضانات تخدم حوالي 67725 طفلاً تقريباً .

 

وأشار ، إلى أن وزارة التضامن تستهدف بشكل رئيسي من خلال هذه المبادرة ، خدمة حياة الأسرة ككل ، وليست تطوير البنية التحتية للحضانات فقط ، وكيفية توعيتهم لتربية الأبناء ، وأساسيات التغذية والتربية السليمة .

 

وكشف ، عن إنشاء حوالي 5 آلاف حضانة كل عام في القرى الأكثر فقراً ، وذلك بتوجيه من القيادة السياسية والتنسيق مع عدة مبادرات من ضمنهم مبادرة "حياة كريمة" .

 

تاريخ مصر البرنامج القومي طفولة المبكرة حملة توعية أولياء الأمور الرئيس السيسي اخبار التوك شو مبادرة حياة كريمة

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