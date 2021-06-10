لأول مرة في تاريخ مصر.. القومي للطفولة يطلق حملة توعية تستهدف الحضانات

قال الدكتور محسن ناجي ، مدير البرنامج القومي للطفولة المبكرة ، إن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة توعية بالتغذية السليمة تستهدف الحضانات وأولياء الأمور ، منوهاً إلى أن هذا بتوجيهات من الرئيس السيسي .

وأضاف " ناجي " في مداخلة هاتفية مع برنامج " هذا الصباح " ، أن نتيجة المرحلة العُمرية من يوم إلى 4 أعوام ، لم تحظ باهتمام ، مشيراً إلى أن تم استهداف حوالي 49 فصلاً في 14 حضانة بداية من يوم السبت الماضي ، بالإضافة إلى تطوير حوالي 971 حضانة خاصة بجمعيات أهلية في 26 محافظة .

وتابع مدير البرنامج القومي للطفولة المبكرة ، أنه تم تطوير هذه الحضانات على مستوى البنية التحتية ، والألعاب ، والتجهيزات ، وتم التوقيع على ذلك ، معقباً : " عشان الطفل يقعد في بيئة نظيفة تلائمه، ويحس إنه بيحصل على حقوقه فعلاً".

ونوه "ناجي"، أنه لأول مرة في تاريخ مصر ، يتم تطوير حضانات الفئة العُمرية من يوم إلى 4 سنوات ، مشيرا إلى أن هذه الحضانات تخدم حوالي 67725 طفلاً تقريباً .

وأشار ، إلى أن وزارة التضامن تستهدف بشكل رئيسي من خلال هذه المبادرة ، خدمة حياة الأسرة ككل ، وليست تطوير البنية التحتية للحضانات فقط ، وكيفية توعيتهم لتربية الأبناء ، وأساسيات التغذية والتربية السليمة .

وكشف ، عن إنشاء حوالي 5 آلاف حضانة كل عام في القرى الأكثر فقراً ، وذلك بتوجيه من القيادة السياسية والتنسيق مع عدة مبادرات من ضمنهم مبادرة "حياة كريمة" .