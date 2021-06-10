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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكاميرون تحسم الجدل بشأن سحب تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2022

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية

حسم سيدو مبومبو نجويا رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، الجدل بشأن سحب تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022، من بلاده.

 

كانت تقارير صحفية، أشارت مؤخرا إلى إمكانية سحب تنظيم كأس الأمم الإفريقية من الكاميرون، خلال الأيام المقبلة، بسبب تفشي فيروس كورونا، وإسناد تنظيم البطولة إلى مصر.

 

وكتب سيدو مبومبو نجويا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر”: بلادنا ستستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية في يناير 2022.

 

وتابع:"نعمل بالتنسيق مع الحكومة الكاميرونية ، لجعل النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية الأجمل في التاريخ، حسب رغبة الدكتور باتريس موتسيبي " رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

 

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف” أعلن، مؤخرا،  تأجيل قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 المقرر إقامتها في الكاميرون.

 

وقال الكاف عبر بيانه في الموقع الرسمي إنه تم تأجيل قرعة البطولة التي كانت مقرر إجراء مراسمها يوم 25 يونيو الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

أضاف الكاف فى بيانه : سوف يتم تحديد موعد جديد لإجراء قرعة أمم إفريقيا في الكاميرون في وقت لاحق.

 

وأشار الكاف عبر بيانه على أنه يسعى من خلال عمل لجانه لأن يجعل بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة في الكاميرون نسخة قوية للبطولة القارية لاسيما وأنه كان من المفترض إقامتها العام الجاري قبل أن يتم تأجيل المسابقة لانتشار فيروس كورونا.

 

وتأهل منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدري نجح إلى نهائيات أمم إفريقيا  2022،ورافقه منتخب جزر القمر.

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