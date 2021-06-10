سعفان: أسرة المتوفى في إيطاليا تستحق مكافأة تدفع لمرة واحدة

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب زوجة المواطن المرحوم "الشحات. م. م" المتوفى بإيطاليا فى 3 أبريل 2020، ومساعدتها فى معرفة هل لزوجها مستحقات تأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية من عدمه، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالي عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار فيه إلي أنه تم على الفور التواصل مع هيئة التأمينات الإيطالية "الأنبس"، وبحث الملف التأميني للمواطن المتوفي، وأظهر البحث أن حرم المرحوم ونجليها الأطفال لا يستحقون معاشاً لعدم التزام زوجها المتوفى بسداد الأقساط المطلوبة خصوصا في آخر خمس سنوات.

وأوضح الملحق العمالي، أنه نظرا لأن المتوفى مؤمن عليه بعد عام 1996، فأسرته تستحق مكافأة تدفع لمرة واحدة.

وقام المكتب بناءً على توجيهات السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو، بالتواصل مع المواطنة "سامية. أ. ح"، من محافظة الشرقية، زوجة المرحوم "الشحات. م. م"، وإرشادها إلى المستندات المطلوبة وعمل تفويض، وذلك لصرف المكافأة.