تعرف على خطة مرور مطروح لتحقيق السيولة خلال الصيف

فتح شوارع جانبية لتحقيق السيولة المرورية في مطروح

أكد العميد محمد البنداري مدير إدارة مرور مطروح، أن الإدارة تعمل على وضع خطة مرورية استعدادا لموسم الصيف، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية اللازمة، خاصة مع استقبال المحافظة للعديد من زوارها.





وقال العميد محمد البنداري إن مرور مطروح قام بفتح الشوارع الجانبية من شارع جابر المجعاوي مع شارع الجلاء بفتحات شارع عمر المختار وليبيا، كما تم وضع ارتكاز لجان التفتيش على مسافات متباعدة داخل مدينة مرسى مطروح، بما يحقق الانضباط المروري وييسر على المواطنين.





وأضاف مدير إدارة مرور مطروح أنه يتم التواصل المستمر وتأكيد تفاعل إدارة مرور مطروح مع نبض الشارع المطروحى وسرعة دراسة الآراء فيما يتم من تجارب مرورية، خاصة مع بدء موسم الصيف وما تشهده المحافظة من إقبال عليها مع تزايد الحركة بشوارع المدينة والطريق الساحلي، والعمل على تحقيق السيولة المرورية مع الانضباط ومنع أي تجاوزات، والوصول إلى أفضل للنتائج حفاظا على الشكل الحضاري والسياحي وبما يحقق المنفعة العامة والترحيب بجميع المقترحات.



وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح ومدير أمن مطروح لتيسير الحركة المرورية داخل شوارع مدينة مرسى مطروح.