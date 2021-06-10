كوريا الجنوبية تسجل 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض، تسجيل 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الحالات المسجلة 146 ألفا و303 حالات.



وأوضح المركز، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم /الخميس/، شفاء 539 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين 136 ألفا و713 حالة، بالإضافة لتسجيل حالتي وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1,979 وفاة وبلغت نسبة الوفيات 1.35%.



وأضاف أن كوريا الجنوبية تعمل على تسريع حملتها للتطعيم بهدف تلقيح أكثر من 13 مليون شخص حتى يونيو وتهدف البلاد إلى تحقيق مناعة القطيع بحلول نوفمبر.