شعراوى:فرصة كاملة للمرأة لاثبات وجودها في المحليات ولدينا 18 رئيسة مدينة وحى

شدد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ،على أن مواجهة الفساد بكافة صوره وأشكاله بالإدارة المحلية أمر لا يمكن التهاون فيه أو التراجع عنه وسيتم التوسع أكثر في عمليات التدريب والتأهيل للكوادر المحلية بإعتبار التدريب هو أحد الدروع الأساسية للحماية من الفساد بالإضافة إلى دعم قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة للقيام بأدوار أوسع خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الوزارة لديها خطة للتحول الرقمى بالتنسيق والتعاون مع وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حيث تم توفير إنشاء 318 مركزا تكنولوجيا بالمحافظات لفصل الموظف مقدم الخدمة عن المواطن ، كما تم إطلاق بوابة خدمات المحليات على الانترنت والتي تتيح حوالى 42 خدمة للمواطنين بالإضافة إلى تسيير بعض العربات المتطورة كمراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات للمواطنين في الأماكن المكدسة .

جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية بعدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من مجلسى النواب والشيوخ وأعضاء التنسيقية بمقر الوزارة.

وأكد اللواء محمود شعراوي أنه لا يوجد تعارض بين قانون المحال العامة وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، كما أن الاشتراطات العامة والخاصة للمحال العامة يمكن أن يتم الاستفادة منها في قانون المشروعات الصغيرة ، مؤكداً أن قانون المحال العامة سيحدث نقلة نوعية كبيرة فى عملية اجراءات التراخيص بمختلف أنواعها لأن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين ، بما يساعد على توفير بيانات كاملة حول المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية ، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها للاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الايرادات العامة للدولة .

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت منذ عام 2018 مبادرة صوتك مسموع لتلقى شكاوى المواطنين في عدد من الملفات التي تهم المواطن وعلى رأسها الفساد والإشغالات والقمامة ومخالفات البناء ونجحت المبادرة في بناء جسور من الثقة بين الوزارة والمواطنين بمختلف المحافظات وسيتم تحسين مستوى الخدمة أكثر وأكثر خلال الفترة القادمة ، مشيراً إلى أن الوزارة تتعاون مع شركاء التنمية في مصر وبعض المنظمات الدولية الموجودة في مصر ، كما نجحت الوزارة في عودة عضوية مصر الى منظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة حيث تستضيف القاهرة مقر إقليم شمال أفريقيا والذى سيتم افتتاحه رسمياً خلال الشهر الجارى خلال استضافة المجلس التنفيذي للمنظمة .



وأوضح " شعراوي" أن الوزارة حرصت على إعطاء الفرصة الكاملة للمرأة لاثبات وجودها في المحليات حيث أن حوالى 48 % من القيادات بالوزارة والمحافظات من السيدات ، كما أنه لأول مرة تم تعيين 3 سيدات سكرتير عموم مساعدين و18 سيدة تتولى رئيس مركز ومدينة وحى على مستوى المحافظات .



وفى ختام اللقاء، توجه وزير التنمية المحلية بالتحية لجميع الحضور على مشاركتهم في هذا الحوار الهام والبناء والذى عكس اهتمام ووعى نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية بالقضايا التي تهم المواطن .



و دعا اللواء محمود شعراوى ، نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لحضور المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات الإفريقية والذى سيعقد في القاهرة خلال الشهر الجارى وكذا المشاركة في الزيارة التي سيتم تنظيمها للجنة الإدارة المحلية إلى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لاطلاع علي دور المركز في تنمية مهارات الشباب والكوادر المحلية بالوزارة والمحافظات .



كما تقدم أعضاء التنسيقية ، بالشكر للواء محمود شعراوى على عقد هذا اللقاء المهم لمناقشات العديد من الملفات والموضوعات التي تهم المواطنين بالمحافظات وتوضيح بعض النقاط المهمة ، كما أشادوا بالجهود التي تبذلها الوزارة خلال الفترة الماضية على أرض مختلف المحافظات لتحسين جودة حياة المواطنين .



وطلب النواب بأن يتم استمرار التنسيق واللقاء بين الجانبين خلال الفترة المقبلة مع إمكانية دراسة إعداد برتوكول للتعاون بين الوزارة والتنسيقية في بعض مجالات العمل المشتركة التي تحقق الفائدة للمواطنين .