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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سلامة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الأخير بمطروح

سلامة يتفقد امتحانات
سلامة يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية



تفقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم الخميس عددا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في يومها السادس والأخير بإدارة النجيلة التعليمية وسط إجراءات احترازية محكمة بحضور الأستاذ محمد محفوظ مدير الإدارة التعليمية.
 

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حيث أدي الطلاب الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية فترة واحدة لمدة ساعتين فقط.

واطمأن مدير تعليم مطروح إلي توافر الأجواء الامتحانية المثالية والالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد داخل اللجان حرصاً على سلامة الطلاب وكافة العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات.

وأكد سلامة أن أسئلة الامتحان جزاءات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب المتوسط وشاملة جميع فقرات المنهج.

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محافظة مطروح اخبار المحافظات مديرية التربية والتعليم الشهادة الإعدادية إجراءات احترازية ووقائية

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