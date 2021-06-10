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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركان الغضب في المقاصة.. تفاصيل الأزمة المالية بعد انسحاب الراعي من المشهد

فريق مصر المقاصة
فريق مصر المقاصة

حالة كبيرة من الغضب تفرض نفسها على لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة بسبب تأخر الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة رغم الوعود المتكررة من مسئولى النادى خلال الفترة الماضية.


وبدأ عدد من لاعبي المقاصة يدرس تصعيد الأمر خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب عدم الحصول على المستحقات المالية ومكافآت الفوز التى حققها الفريق على مدار الجولات الأخيرة بمسابقة الدوري.


ويعانى المقاصة من أزمة مالية حادة فى الوقت الحالى، خاصة بعد رحيل الشركة الراعية نتيجة عدم الالتزام بدفع المستحقات المالية المطلوبة، وهو ما أدى إلى اتخاذ المقاصة إجراءً بفسخ التعاقد.


ويبحث مسئولو المقاصة فى الوقت الحالى عن أى حلول من أجل إنقاذ الموقف والخروج من الوضع الصعب الذى يعيشه النادى على المستوى المادى، وفشلت كل محاولات مسئولى الفريق الفيومى فى إخماد غضب اللاعبين العارم بسبب المستحقات المالية.


وكان الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة محمد عظيمة استقر على إشراك عدد كبير من اللاعبين الشباب خلال الفترة المقبلة من مسابقة الدوري الممتاز.

 

وجاء قرار محمد عظيمة بشأن مشاركة عدد كبير من اللاعبين الشباب فى مباريات المقاصة المقبلة بالاتفاق مع إدارة النادي فى ظل الرغبة في إعداد عدد من اللاعبين أصحاب العمر الصغير لقيادة الفريق فى الموسم الكروى المقبل.

مصر للمقاصة المقاصة الدوري محمد عظيمة نادي مصر المقاصة

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