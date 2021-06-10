"الوصايا السبع" يبهر جمهور مسرح الجنوب بأسيوط.. صور

لمدة ساعة كاملة التف خلالها الجمهور لمتابعة العرض المسرحي "ملهاة الوصايا السبع" الذي أقيم منذ قليل بقصر ثقافة أسيوط، فالعمل قدم رائعة الكاتب محمد أمين راضي بشكل مميز وأداء أبهر الحضور.

وذلك ضمن عروض المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة فى دورته الخامسة المقامة حالياً بأسيوط، وتستمر حتى 11 يونيو، برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة ، مؤسسة مصر الخير، جامعة أسيوط، مؤسسة حراء للمقاولات والتوريدات، جمعية الواى، مؤسسة الهدف للدعاية.

ابطال عرض ملهاة الوصايا السبع

عرض "ملهاة الوصايا السبع" لفرقة شظايا، تأليف محمد شعبان و نور الدين عبدالله، وإخراج نور عفيفي، وهو يتناول حكاية شعبية من الموروث الشعبي و معالجة جديدة مستوحاة من رائعة الكاتب محمد أمين راضي "السبع وصايا" وفيها نرى جحود الأبناء لابوهم ورغبتهم فقط في الميراث ولو بأي طريقة، ويفطن الأب لذلك فيراوغهم لوصايا تمنحهم مايريدون ويدبر لإخفاء جثته َ وذلك بمساعدة صديقته ومساعده ويهرب الأبناء خوفا من المسائلة القانونية ثم تنتهي الأحداث بمفاجأة كبيرة.

العرض بطولة فاطيما محمد، نور عفيفي، يارا حسين، خالد رضوان، الاء رسلان، احمد ماهر، اية محمود، حسام بخيت، وليد أسامة، عمرو حسام، أحمد حافظ، منة احمد، آية ناجي، إسلام محمد.

افتتاح مهرجان مسرح الجنوب

وشهد حفل الافتتاح حضور الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى، والفنان ضياء مكاوى مدير عام فرع ثقافة أسيوط، والوفد الفلسطينى، والكاتب الصحفى محمد الروبى وعدد من القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى الوفد الفلسطينى المشارك فى المهرجان.

واختتمت فعاليات حفل الافتتاح بعرض فنى من التراث قدمته الفرقة الفنية للفنون الشعبية، حيث لاقت فقراتها تفاعلا من جانب الحضور، وأضافت مزيداً من البهجة للفعاليات.

تكريم سناء شافع

قررت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب في دورته الخامسة المقامة بأسيوط برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، إقامة تكريم خاص لاسم الراحل الفنان الدكتور سناء شافع ابن محافظة أسيوط، فى حفل ختام المهرجان يوم الجمعة المقبل لما له من إسهامات بارزة في مجال المسرح.