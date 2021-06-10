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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة بشبرا الخيمة

مشاجرة
مشاجرة

لقى بائع مصرعه وأصيب اخر فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين البائعين بمنطقة أم بيومى بشبرا الخيمة وعلى الفور تم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى وتم السيطرة على المشاجرة وتولت النيابة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة واطلاق اعيرة نارية بشارع بورسعيد بمنطقة ام بيومى بشبرا الخيمة.


وتوصلت التحريات نشوب مشاجرة بين طرفين بالاسلحة النارية وعندما تدخل بائع بطيخ للتهدئة وانهاء الخلاف قام احد طرفيها باطلاق اعيرة نارية عليه فسقط قتيلا فى الحال كما اصيب صاحب محل بالمنطقة وتولت النيابة التحقيق.
 

من ناحية اخرى تمكنت قوات الحماية المدنية فى القليوبية من السيطرة على حريق نشب بمخزن الكرتون بالشركة المصرية للزجاج والبلور بمسطرد بشبرا الخيمة ، دون خسائر بالأرواح وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن الكرتون بالشركة المصرية للزجاج والبلور بمسطرد.
وبالفحص والمعاينة تبين أن الحريق نشب بمخزن الكرتون بالشركة المصرية للزجاج والبلور بمسطرد وأن المخزن مقام على 45 متر مربع، كما أن الحريق نشب  بالمخزن كله، ولا يوجد خسائر بالأرواح، حيث تم منع امتداد النيران لباقى أجزاء المصنع فيما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.

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