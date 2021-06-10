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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على جهود السيسي في المحافظة على حماية المنافسة.. والجهاز يفحص 156 حالة خلال 7 سنوات

صدى البلد

استعرضت وزارة التجارة والصناعة جهودها في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية  خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2021 على مدار 7 سنوات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية.

 

وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى انتهاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من مناقشة نحو 156 حالة فحص ودراسة تناولت قطاعات21 قطاعا وأسواقا مختلفة، منها 24 حالة في مجال الرعاية الصحية، و17 في مجال الإعلام والنشر، و17 في مجال المواد الغذائية، و13 في مجال مواد البناء، و11 في مجال خدمات النقل.

 

لفتت إلى انتهاء الجهاز من 10 حالات في مجال صناعة السيارات، و10 في مجال الصناعات الكيميائية، و9 في مجال تكنولوجيا المعلومات، و8 في مجال البترول والغاز الطبيعي، و7 في مجال الاتصالات، و5 في مجال المنسوجات والأحذية، و4 في مجال الخدمات السياحية، و4 في مجال التأمين.

 

كما انتهى من 4 حالات في مجال التشييد والبناء، و3 في مجال الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، و3 في مجال الزراعة، و3 في مجال إدارة وتأسيس الشركات، و1 في مجال الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، و1 في مجال الكهرباء والغاز، و1 في مجال صناعة الأسلحة والذخائر، و1 في مجال التعليم.

 

وحصل الجهاز خلال الفترة من يونيو 2014 إلى يونيو 2021 على العديد من الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختلفة سواء المحاكم الاقتصادية أو محاكم مجلس الدولة، والتي أيدت قراراته، وأكدت صحتها واتفاقها مع صحيح حكم القانون تضمنت 9 قضايا في مجالات حديد التسليح والمستلزمات الطبية والأدوية والدواجن والإعلام وكرة القدم.

 

وقام بفحص ودراسة الإخطارات الخاصة بعمليات الاندماجات والاستحواذات التي تتم في دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، وقد بلغ عددها 75 إخطارًا، بالإضافة إلى تلقي الإخطارات بشأن عمليات الاندماجات والاستحواذات وإقامة الاتحادات داخل مصر والتي بلغ عددها 239 إخطارًا.


وتواصل جهاز حماية المنافسة مع العديد من الجهات الحكومية والقضائية والوزارات المختلفة للعمل على صياغة سياسة عامة للمنافسة، وإبداء الرأي في شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة، بالإضافة إلى السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة.

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وتضمنت جهود الجهاز 68 موضوعاً في مجالات ابداء الرأي في القرارات والسياسات الحكومية ومشروعات القوانين، بالإضافة إلى تعديلات تشريعات المنافسة.

تعرف على دور جهاز حماية المنافسة والمواد التعليمية المقدمة ..فيديو

بروتوكول تعاون بين "جهاز حماية المنافسة" و"الأكاديمية الوطنية للتدريب"

وأعد الجهاز برامج توعية لجميع فئات مجتمع الأعمال والجهات المختلفة تضمنت تنظيم 66 ورشة عمل في إطار برامج توعية مجتمع الأعمال، والجهات الحكومية والقضائية، والجهات الأكاديمية، والصحافة والإعلام، وإصدار مواد إعلامية ما بين مطبوعات وكتيبات ومنشورات وفيديوهات عن أحكام القانون وثقافة المنافسة.

 

وتعاون جهاز حماية المنافسة مع كليات الحقوق قسم اللغة الفرنسية بجامعتي القاهرة والإسكندرية في إعداد منهج علمي لتدريس قانون وسياسات المنافسة، لتدريسه الفترة القادمة، وإعداد برنامج تدريبي سنوي لطلبة الجامعات المصرية من كليات الحقوق والاقتصاد؛ للتدريب على قانون المنافسة ودراسة الأسواق والكشف عن المخالفات، وقد تم تدريب ما يقرب من 300 طالب.

 

ووقع الجهاز مذكرة تفاهم مع جهاز المنافسة النمساوي في يونيو 2015، لتوطيد العلاقات المصرية النمساوية في مجال المنافسة وتبادل الخبرات، كما استضاف الأسبوع الثالث من البرنامج التدريبي المكثف الذي تقدمه جامعة ZHAW School of Management and Law عن قوانين المنافسة الدولية وسبل التوافق معها بمقر جهاز حماية المنافسة في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2018 وبمشاركة ممثلين عن أجهزة المنافسة في الدول العربية (تونس - فلسطين - الجزائر- الأردن - المغرب).

 

ولفتت الوزارة إلى مشاركة الجهاز كعضو دائم بمجموعة العمل الناشئة الخاصة “بالاتفاقات الأفقية العابرة للحدود” التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

 

وأشارت إلى اختيار مصر لرئاسة وإدارة جلسة من سلسلة الجلسات التي تعقدها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسنة الثانية على التوالي ضمن فعاليات المنتدى العالمي المعني باجتماعات المنافسة وفرق العمل التابعة لها بالعاصمة الفرنسية باريس في 6 ديسمبر 2019، وترأس الجهاز لفريق حماية المنافسة ومراقبة الاحتكار بالدول العربية.

الكوميسا الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة التجارة والصناعة جهاز حماية المنافسة صناعة السيارات تكنولوجيا المعلومات

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