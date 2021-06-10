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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة رئيس الجمهورية

الكشف على 1163 مريضا مجاناً بالبحيرة

قافلة طبية في البحيرة
قافلة طبية في البحيرة

 

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقري والعزب والنجوع.

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في نفس السياق قامت مديرية الصحة بالبحيرة، بتنفيذ قافله طبية متعددة التخصصات بقرية بلال بن راح بغرب النوبارية خلال يومي 7، 8 يونيو الحالي.

وأوضح الدكتور محمود طلحه وكيل وزارة الصحه بالبحيرة، أن القافله ضمت عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة ( الباطنة، الأطفال، الجلدية، الجراحة ، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد ، مسالك بولية ) بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالى القرية .

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن تمكنت القافلة على مدار اليومين من الكشف وصرف علاج بالمجان لعدد 1163 مواطنا من أهالي القرية، تنوعت ما بين 304 حالة باطنة، 197 حالة جراحة عامة،  72 نساء وتوليد ، 363 حالة اطفال، 101 حالة مسالك بولية, 91 حالة جلدية , 35 حالة تنظيم الأسرة مع صرف الأدوية اللازمة بالمجان

 

قافلة طبية مبادرة رئيس الجمهورية اخبار المحافظات اخبار البحيرة محافظ البحيرة

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