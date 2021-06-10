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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء قسطرة قلبية لحالة حرجة بمستشفى الزقازيق العام

صدى البلد

قدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر والتقدير لفريق القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، والمشرف العام علي العنايات المركزة بالمديرية، وذلك بعد إنقاذ حياة مريض بحالة حرجة.

 

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية قيام الفريق الطبي بقسم القسطرة بقيادة الدكتور محمد منصور إستشاري القلب والقسطرة بمعهد القلب القومي، ومشاركة الدكتور محمد هاني أخصائي القلب بقسم القسطرة القلبية بالمستشفي، بإجراء قسطرة قلبية إنقاذية عاجلة، لحالة حرجة تم دخولها وحدة الرعاية المركزة للقلب بالمستشفي، ولم تستجيب للعلاج التقليدي، وعلي الفور تم التنسيق مع الدكتور شريف شاهين المشرف العام علي العنايات المركزة وأقسام القلب والقسطرة القلبية بالمديرية، والذي قرر بسرعة إجراء قسطرة إنقاذية عاجلة، وتم استدعاء الدكتور محمد منصور، وجميع الطاقم الطبي المعاون له، وإجراء قسطرة إنقاذية فورية، بعد عمل الفحوصات الطبية لها، وتركيب الدعامات اللازمة، والحالة الآن جيدة ومستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف الأطباء ورئيس قسم القلب ومدير المستشفي، 

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أشار الدكتور هشام مسعود بأن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بالمستشفي بلغ ٤٣٩ حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي للمرضي، وإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدماً الشكر للمشرف العام علي العنايات المركزة وأقسام القلب والقسطرة القلبية بالمديرية، وإستشاري القلب والقسطرة، ولمدير المستشفي، وجميع أطباء القلب والقسطرة المشاركين في هذا العمل، وجميع الفرق الطبية المشاركة من هيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة

 

وعلي جانب أخر فقد تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في الساعات الأولي من صباح اليوم مركز ومدينة أبو حماد للوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف وتطوير الشوارع والميادين لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال الرصف الجارية  بشارع زغلول بطول 4 كيلو متر مشدداً على الدكتور جلال عبدالكريم  رئيس مركز ومدينة أبوحماد بالمتابعة المستمرة للشركة المنفذة لأعمال الرصف وإلزامها بالجدول الزمني المحدد لتهيئة الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

 توجه المحافظ لتفقد أعمال التجميل والتطوير الجارية  بمدخل المدينة ، وإطلع على خطة العمل الجديدة لتعديل مسارات السيارات بشارعي سعد زغلول وعمرو بن العاص ليكونا اتجاه واحد، وكذلك البحث عن خلق محاور مرورية جديدة لتخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

 وحرصاً  منه على سلامه المواطنين و تنظيم حركة السيارات داخل المدينة أمر محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينه أبو حماد بتركيب مطبات عكسيه (شوكه) بالشوارع الفرعيه بين شارعي عمرو بن العاص وبورسعيد لإلزام السائقين وأصحاب السيارات بالمسار المحدد لهم.

 كما شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينه أبو حماد تفقد شارعي الجيش  وبورسعيد ليأمر المحافظ رئيس المدينة بالبدء فوراً في رصفهما ورفع كفائتهما ضمن الخطة العاجلة  لرئاسة المركز وتهيئتهما أمام حركة السيارات والمارة .

أشاد محافظ  الشرقيه بجهود العاملين بقطاع النظافة وإلتزام عمال النوبتجية المسائية برفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين،، مشدداً على تكثيف حملات النظافة والتطهير لمواجهة الأمراض والأوبئة.

 كما أثنى محافظ الشرقية على جهود رئاسة مركز أبوحماد والعاملين بقسم الإشغالات بالتنسيق مع قوات الأمن لفتح عدد من الممرات الجانبيه وتحديداً أمام مركز الشرطة وفتح الطريق الجانبي الموازي للمركز والمؤدى إلي بنك التنمية والإئتمان الزراعي والتى ساهمت في خلق محاور مرورية جديدة للتنقل داخل المدينة.

وزارة الصحة الرعاية المركزة فريق الصحة المستشفى الطب الفرق الطبية

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