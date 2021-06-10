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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

140 قرش للكيلو وات ... وزيرة البيئة تكشف تعريفة تحويل المخلفات لطاقة

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة ،  إن ملف المخلفات بكافة أنواعها وليست فقط القمامة تشغل المواطن وهى تحد كبير أمام الدولة المصرية وقامت وزارة البيئة بتحديد الأدوار والمسئوليات وخطة وضعت على مستوى 27 محافظة ووجود بنية تحتية يتم البدء بها عن طريق طرق التعامل مع القمامة بعد جمعها .


وأضافت “فؤاد " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى  ،  أن وزارة البيئة قامت بتخطيط وتنظيم هذا الأمر بالإضافة لتعاون وزارة التنمية المحلية مع المحافظات وتم وضع الخطة لإجمالي 27 محافظة عن طريق تجهيز كافة العمالة وإدارة المنظومة بشكل كامل وتم عرض هذه الخطة على الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم اعتمادها والبدء في تنفيذ البنية  التحتية من خلال وزارة التنمية المحلية .

 

وأشارت إلى أن  كان من المهم هو وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات وهو أول قانون تصدره مصر لإدارة المخلفات وتم اعتماده في أكتوبر الماضي ويكمن ضرورة هذا القانون يقوم ب تحديد المهام والمسئوليات ويمنح حوافز للقطاع الخاص  بدأت بتحديد تعريفة تحويل المخلفات لطاقة وهى نوع من أنواع التكنولوجيا الجديدة بسعر 140 قرش للكيلو وات عن طريق دخول المخلفات داخل محرقة ثم تتنج كهرباء وتكون وزارة البيئة مسئولة على حساب التكلفة الاقتصادية ، المراجعة الفنية واعتماد التكنولوجيا الذى يتم إدخالها في المحافظات وشكل التعاقد الذى يتم بين المحافظة والمستهلك .

 

وتابعت  أن القمامة تضع في أكياس ويعطى متعهد الجمع ويضعها في عربة القمامة وتغطى ب كيس بلاستيك ثم تذهب للمحطة الوسيطة والتي يتجمع بها كافة المخلفات وتترفع يوميا ثم تذهب لمصانع التدوير وهناك 3 أنواع لهذه المصانع التكنولوجية عن طريق استخراج وقود لمصانع الأسمنت أو وقود وما يتبقى يسمى مرفوضات والذى لا يتم تدويره ويذهب للمدافن ، لافتة إلى أن عدد المصانع في السابق كان عددها قليل ولا يعمل ب الكفاءة المطلوبة وكان من الضروري تدشين البنية التحتية واطلاق قانون المخلفات . 

 

مستشار وزيرة البيئة ادارة المخلفات المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ادارة البيئة

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