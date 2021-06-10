المشدد 6 سنوات لمتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار ياسر سنجاب حكمها بالسجن المشدد 6 سنوات لعامل بمركز أولاد صقر لحيازته كمية من مخدر البانجو بقصد الاتجار والتربح والترويج علي عملائه.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغا لضباط مباحث أولاد صقر بقيام "منصور ع " عامل مقيم دائرة المركز بالاتجار فى المواد المخدرة.

وعلي الفور تم تشكيل فريق وبحث وأكدت التحريات صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من رجال مباحث المركز من ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر البانجو، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وإحالته من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق والتى أصدرت حكمها المتقدم.