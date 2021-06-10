خبير اقتصادي: كنا داخلين على مجاعة والإصلاح الاقتصادي سر تعديل المسار

قال محمد نجم ، الخبير الاقتصادي، إن مصر كانت تمتلك يوميا سعرا مختلفا للصرف وكان الوضع لا يشجع على الاستثمار، لافتاً إلى أن مواطنين كثيرين خسروا عملهم.

وأضاف محمد نجم ، خلال حواره ببرنامج ٨ الصبح ، المذاع على فضائية دى أم سى ، أن السوق أصبحت غير جاذبة للاستثمار في تلك الفترة المتدهورة.

وأشار إلى أن السياحة أخذت ضربة في نهاية ٢٠١٥ ، والضربة الأخرى في عام ٢٠١٦ ، وبالتالي فإن قطاع السياحة تم ضربه ضربة عنيفة جداً .

وتابع أننا كنا داخلين على إفلاس ومجاعة حرفياً ، مؤكداً أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو سر تعديل المسار لكل هذه الضربات والكوارث.