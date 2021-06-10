لا تصالح.. عرض مسرحى للمخرج حكيم حرب يلفت الأنظار ويتعمق فى السيرة الشعبية

انطلق العرض المسرحى “لا تصالح” للمخرج حكيم حرب وذلك على مسرح الشمس وهو نتاج للورشة المسرحية التى اقيمت منذ شهرين والتي يقيمها مسرح الشمس ويعمل على التدريب فيها المخرج المسرحي حكيم حرب، ويستند العمل إلى السيرة الشعبية "الزير سالم أبو ليلى المهلهل" وسيتم تقديمه برؤية حديثة للسيرة الشعبية مواكبة للأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخراً، وذلك ضمن روح شبابية مبدعة، لمجموعة من أصحاب المواهب الجديدة، الذين خاضوا هذه التجربة المسرحية الشاقة، والمغامرة الملحمية المحفوفة بالمخاطر، على مدى الأسابيع الماضية، فتصدوا لعمل ملحمي صعب.

المخرج حكيم حرب

وقال المخرج حكيم حرب، أن هذا العرض قمه من قبل على المسرح مع مجموعة من الفنانين المحترفين وكان بعنوان "مأساة المُهلهِل" وحصل على جوائز محلية وعربية هامة، فأثبتوا جدارتهم وتفوقوا على أنفسهم، "لا يسعني كمخرج الا أن أتقدم بالشكر للدكتور سلام قبيلات مؤسس مسرح الشمس، وللآنسة حياة جابر مديرة المسرح، لإتاحة الفرصة لهذا الجيل الجديد الصاعد، للتدريب والرعاية وصعود سلم الموهبة والإبداع، سعادتي لا توصف بالعمل مع الجيل الجديد الذي ضخ في عروقنا الأمل، جيل التحدي والتصدي وتحقيق الحلم، هذا الجيل الذي غادر المأساة وحلق فوق آفاق الحلم الممكن.

مسرحية لا تصالح

رؤية المسرحية

ووفق المخرج في تقديم رؤية مسرحية مميزة للعمل وإدارة الممثلين الهواة في تقديم العرض المسرحي بمصاحبة الثراء في مختلف عناصر السينوغرافيا التي جاءت معبرة ومنسجمة مع سياقات العرض.

وجاء هذا العرض الذي اختتم مشاهدة بقصيدة “لا تصالح” للشاعر المصري المعروف أمل دنقل، ضمن الدورات التدريبية للهواة التي ينظمها مسرح الشمس بالتعاون مع المخرج حرب لتعزيز الذائقة المسرحية لدى المجتمع مما يسهم بخلق ثقافة مسرحية واعية وجيل مسرحي جديد.

وفي الختام وزع البراري وحرب ومؤسس مسرح الشمس المخرج المسرحي الدكتور عبدالسلام قبيلات، شهادات الدورة على المشاركين فيها من الممثلين في العرض المسرحي.

يذكر أن هذا العرض المسرحي يأتي نتاج للدورة التدريبية في “فن التمثيل للهواة” وشارك فيه عدد من خريجي هذه الدورة من مختلف الفئات العمرية الأطفال واليافعين والشباب.