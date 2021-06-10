50 جنيها للطن .. وزيرة البيئة تزف بشرى بشأن حل أزمة قش الأرز

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة:إنه تم حل أزمة قش الأرزعن طريق تحويل المشكلة إلى فرصة للفلاح عن طريق توفير معدات للفلاح والطلب منه أن يجمع قش الأرز بدلا من حرقه والوزارة تقوم بشرائه بـ 50 جنيها للطن وفرمه بعد ذلك ليخرج منه سماد أو أعلاف وبذلك نوفر له مصدر دخل ل بدلا من العقوبات.

وأوضحت “فؤاد " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن الدولة المصرية نجحت فى القضاء علي مشكلة المخلفات الزراعية وقش الأرز خلال العامين الماضيين واختفت معظم الشكاوى التى كانت متواجدة فى السابق من السحابة السوداء ، لافتة إلى أن ملف التعدين أيضأ من الملفات الهامة التى تخص وزارة البترول وصدر قانون بشأنه وتم وضع مجموعة من الاشتراطات البيئية تخص الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية .

وأشارت إلى أن الاستفادة من قش الأرز بدلا من حرقه تمت بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية وتم الاعتماد الخطة من رئاسة الوزراء وتم العمل بأسلوب مختلف ووصل خلال الأربع سنوات الماضية دخل الفلاح إلى مليار و200 مليون خلال شهور الحصاد وتحويل المشكلة لمصدر دخل للفلاح .

وتابعت أن وزارة البيئة أيضأ تبنت ملف روث الحيوان والمخلفات العضوية عن طريق وحدات البايو جاز يتبناها مجموعات من الشباب تأخذ المخلفات الزراعية والمتبقيات من الأرض مع روث الحيوان وتخرج سمادا عضويا للأرض وغاز للبوتاجاز بتمويل من وزارة البيئة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والوصول إلى 1200 وحدة من القرى والمراكز ، موضحة ان وزارة البيئة عملها متضامن مع كافة الوزارات عن طريق وضع الخطط الاستراتيجية لتطوير القطاع البيئى وتحويل كل أزمة لفرصة اقتصادية و بآليات تشريعية ، وتنفيذية.