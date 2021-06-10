بـ مليون  و100 الف جنيه.. دعم مستشفى أجا المركزي  بتانك اكسجين

اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات به اليوم انه في اطار اهتمام الدولة ومؤسساتها بمواجهة ومجابهة جائحة كورونا ورفع كفاءة المستشفيات فقد تم توريد وتركيب تانك اكسجين بسعة 6 الاف لتر ومبخر بحوالي مليون و100 الف جنيه تبرع من المجتمع المدني لدعم مستشفى اجا المركزي.

وأشار وكيل الوزارة الى ان تلك الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير مستشفى أجا المركزي لتقديم خدمة طبية افضل للمرضى وخاصة مرضى فيروس كورونا والارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفى والنهوض بها كما انه سيساعد في تشغيل العنايات المركزة بالمستشفى بصورة مستمرة بالإضافة إلى تشغيل شبكة الغازات وزيادة قدرتها الاستيعابية وكذا حل مشكلة نقص ضغط الاكسجين.



كما وجه وكيل الوزارة الشكر للمجتمع المدني المساهم في هذا العمل العظيم مشيرا الى ان مستشفى أجا المركزي بها تانك اكسجين بسعة 6 الاف لتر ومع توريد التانك الإضافي سيتم القضاء تمامآ على مشكلة نقص الأكسجين .

IMG-20210610-WA0007

IMG-20210610-WA0008

IMG-20210610-WA0009

IMG-20210610-WA0006

IMG-20210610-WA0003

IMG-20210610-WA0004