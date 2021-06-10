أوكرانيا تدعو ميركل للمشاركة في قمة "منصة القرم"

دعا وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للمشاركة في أول قمة لما يسمى بـ "منصة القرم"، المقرر عقدها في أغسطس المقبل.



صرح كوليبا بذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين ليلة أمس، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني.



وخلال الاجتماع، قال كوليبا:" إنني ممتن لألمانيا لدعمها هذه المبادرة وفكرة عقد قمة منصة القرم في أوكرانيا في 23 أغسطس. كما أننا نتطلع إلى لقاء المستشارة الألمانية في هذا الحدث، وقد تم إرسال دعوة رسمية إليها لحضوره".



وأضاف كوليبا أنه فيما يتعلق بالمشاكل الدولية الجديدة، فإن قضية شبه جزيرة القرم "أصبحت في مرتبة أدنى وأقل في قائمة الأجندة الدولية، لذلك جاءت أوكرانيا بمبادرة منهاج القرم".



وتابع:" أن شبه جزيرة القرم قضية تستحق اهتمامًا كبيرًا، حيث أن ألمانيا دأبت دائمًا على الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان؛ ومن الصعب تخيل مكان في أوروبا يتم فيه انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان أكثر من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ".



ومنصة القرم هي شكل استشاري وتنسيقي جديد بدأته أوكرانيا لتحسين كفاءة الاستجابة الدولية لاحتلال شبه جزيرة القرم، والاستجابة للتحديات الأمنية المتزايدة وتكثيف الضغط الدولي على روسيا ومنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وحماية ضحايا نظام الاحتلال وتحقيق إنهاء احتلال القرم.