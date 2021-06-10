بسبب محمد صلاح.. انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين في ليفربول

أكدت دراسة تابعة لـ جامعة كامبريدج الأمريكية، أن معدل جرائم الكراهية ضد المسلمين في مدينة ليفربول الإنجليزية، انخفض بنسبة 16%، منذ انضمام النجم المصري محمد صلاح إلى الريدز.

ونشرت مجلة " "American Political Science Review"" التابعة لجامعة كامبريدج، دراسة بعنوان:" هل يمكن أن يساهم المشاهير في التقليل من العنصرية؟ تأثير محمد صلاح في السلوكيات المعادية للإسلام.

وأوضحت الدارسة، أن جرائم الكراهية ضد المسلمين في إنجلترا، انخفضت بنسبة 16 %، منذ انضمام محمد صلاح إلى ليفربول في 2017، مقارنة بمناطق آخرى مماثلة في بريطانيا.

وأشارت الصحيفة، أن تم مراجعة 15 مليون تغريدة لـ مشجعي كرة القدم الإنجليزية، حيث ثبت انخفاض جرائم الكراهية في ليفربول بنسبة 16%.

في سياق آخر، ينافس محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2020 - 2021 باختيار الجماهير، من قبل رابطة المحترفين الإنجليزية.

وأعلنت رابطة المحترفين الإنجليزية، أول أمس، الثلاثاء، قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2020 - 2021 بتصويت الجماهير، والتي جاءت كالتالي:

محمد صلاح ( ليفربول) - هاري كين ( توتنهام) - برونو فيرنانديز ( مانشستر يونايتد ) - كفين دي بروين ( مانشستر سيتي) باتريك بامفورد ( ليدز يونايتد)- أولي واتكينز( أستون فيلا).

يذكر أن محمد صلاح، جاء مؤخرا في التشكيل المثالي لبطولة الدوري الإنجليزي عن موسم 2020-2021.