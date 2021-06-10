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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية : ما تحقق فى قطاع الطرق خلال 7 سنوات انجاز لم نشهده عبر 50 عامًا

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد عضو مجلس النواب

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب إن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات السبع السابقة  إنجازات كبيرة فى مختلف القطاعات، ولعل منظومة النقل وشبكة الطرق كان لها نصيب كبير فى هذه الانجازات، وهذا للعديد من الاعتبارات أولها القضاء على إرث كبير من الإهمال، وثانيا المضى قدما نحو تحقيق التنمية الشاملة ، خاصة وأن الطرق أول خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة للهدف الأسمى ألا وهو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية شهدت خلال 7 سنوات الانتهاء من المشروع القومي للطرق بطول 7000كم بتكلفة تتجاوز 175 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الأطوال المنفذة بالمرحلة الأولي والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق 4500 كيلومتر.

وتابعت:" وفى حقيقة الأمر هذه الانجازات لم نشهدها منذ عصور سابقة، وتتطلب سنوات طويلة لتحقيقها، ولكن مع العزيمة والإصرار والجدية فى العمل نجد أن ما تحقق فى 7 سنوات لم يكن يتحقق فى 50 عاما على الأقل ".

وأكدت عضو مجلس النواب أن هذه الطرق الجديدة والكبارى والمحاور والميادين تهدف لتحقيق طفرة في الانتقال وربط المدن والمحافظات المختلفة، لتعمير مناطق جديدة، وتسهيل انتقال الأفراد والبضائع من وإلى المناطق المختلفة وغير ذلك من أهداف وضعتها القيادة السياسية من أول يوم، وهو ما يعود بالنفع على المواطن وعلى المجتمع وعلى الدولة فى آن واحد، خاصة وأن قطاع الطرق والكباري، أحد أهم الركائز التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية.

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