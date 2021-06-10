عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط 2 منظار رؤية لبنادق القنص وصواعق كهربائية بحوزة راكب بـ مطار القاهرة

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الأستاذ مصطفى السيد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب 2 منظار رؤية لبنادق القنص وجهاز ليزر  و3 صواعق كهربائية ومستلزماتها بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.


ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من روسيا اشتبه محمد قنديل مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري الجنسية قادمة من روسيا أثناء محاولته الخروج بحقائبه من صالة الوصول .

وبسؤاله عما إذا كانت يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة الأستاذ عمرو غزال مأمور الفحص فتلاحظ وجود أجسام صلبة ذات كثافة .

وبالعرض على رضا أبو العزم مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من هيثم الدمرداش مأمور الجمرك تحت إشراف إبراهيم عامر مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 2 منظار رؤية لبنادق القنص مفككة وجهاز وليزر و3 صواعق كهربائية ومستلزماتها مخبأة داخل  بين طيات ملابسه بأسفل حقائبه .

وتم التحريز  بمعرفة مصطفى بحر ومحمد يوسف، قرر  مصطفى السيد مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية و تحرير محضر ضبط رقم 82 لسنة2021 بالواقعة بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

صورة من الضبطية 
صورة من الضبطية 
صورة من الضبطية 
صورة من الضبطية 

 

ترشيحاتنا

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات آخر جلسات الأسبوع

سحب 4850 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

خالد بيومى يفتح النار على اتحاد الكرة: مسئولوه يسعون إلى تحقيق أهداف شخصية

أسعار الذهب الأن في مصر.. عيار 21 يصل 811 جنيه بدون مصنعية

ترامب على حق.. العلماء يثبتون فاعلية دواء في مكافحة فيروس كورونا

من المقر البابوي.. تفاصيل لقاء سفير الأردن بالبابا تواضروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

وزير التعليم : "ماغيرناش قرارات الثانوية العامة ومش مسئولين عن الاجتهادات الصحفية والشائعات"

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

نجل شوبير.. حارس الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك بعد إهانة النادي

بعد 4 سنوات.. براءة 5 مصريين من قضايا اختلاس كيدية بالسعودية

شاهد .. بث مباشر لظاهرة الكسوف الحلقي للشمس

المنتخب الأولمبي يكشف حقيقة استبعاد مصطفى محمد من أولمبياد طوكيو

وزير التعليم : طباعة البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة التجريبية يحتاج تكاليف باهظة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

نفوق 12 رأس ماشية في حريق 3 حظائر في المنوفية.. صور

فيديو

فيديوجراف.. توقع وفاته .. أسرار في حياة نجيب الريحاني تنشر لأول مرة

فيديو جراف .. زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين.. اعرف موعد الصرف

فيديو جراف.. فصل 2000 طالب.. أزمة عنيفة تضرب جامعة الإسكندرية

فيديوجراف | متهم بالنصب .. أزمة جديدة يواجهها محمد رمضان

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ