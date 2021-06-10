ضبط 2 منظار رؤية لبنادق القنص وصواعق كهربائية بحوزة راكب بـ مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الأستاذ مصطفى السيد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب 2 منظار رؤية لبنادق القنص وجهاز ليزر و3 صواعق كهربائية ومستلزماتها بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من روسيا اشتبه محمد قنديل مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري الجنسية قادمة من روسيا أثناء محاولته الخروج بحقائبه من صالة الوصول .

وبسؤاله عما إذا كانت يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة الأستاذ عمرو غزال مأمور الفحص فتلاحظ وجود أجسام صلبة ذات كثافة .

وبالعرض على رضا أبو العزم مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من هيثم الدمرداش مأمور الجمرك تحت إشراف إبراهيم عامر مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 2 منظار رؤية لبنادق القنص مفككة وجهاز وليزر و3 صواعق كهربائية ومستلزماتها مخبأة داخل بين طيات ملابسه بأسفل حقائبه .

وتم التحريز بمعرفة مصطفى بحر ومحمد يوسف، قرر مصطفى السيد مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية و تحرير محضر ضبط رقم 82 لسنة2021 بالواقعة بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

صورة من الضبطية

صورة من الضبطية

صورة من الضبطية