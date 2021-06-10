من المقر البابوي.. تفاصيل لقاء سفير الأردن بالبابا تواضروس

التقي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى القاهرة أمجد العضايلة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة.

وكشف السفير الأردني عن تفاصيل اللقاء عبر تغريده له على صفحته الرسمية بتويتر، حيث كتب " الأردن حضارة وتاريخ ديني عريق، ونموذج للعيش المشترك، وأرضه حاضنة لعمّاد السيد المسيح، وقيادته راعية للمقدسات، هي شهادة وإشادة استمعت لها بكل فخر واعتزاز من قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي تشرفت بزيارته اليوم في مقره البابوي بالقاهرة".