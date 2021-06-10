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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرفة الصناعات الغذائية توقع بروتوكول مع المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات

صدى البلد

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات المصرية عن تقديم خدمات جديدة ومتميزة بالتعاون مع المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية QCAP بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
 

يأتي ذلك في اطار توقيع بروتوكول بين غرفة الصناعات الغذائية والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والذي يتضمن التعاون المشترك في تقديم المزيد مع الخدمات المتكاملة  لمصانع وشركات الأعضاء في القطاع الغذائي والدعم الفني والتدريب.

وقال المهندس اشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن التعاون مع المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة يأتي ضمن العديد من البروتوكولات التي تستهدفها الغرفة لدعم أعضائها من المصانع والشركات العاملة بالقطاع الغذائي خاصة فى مجال دعم الصناعة الوطنية وسلامة الغذاء والتوافق مع الاشترطات الدولية بهدف توفير منتج مصرى بأعلي معايير الجودة.

وأضاف رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن الاتفاقية تتيح لشركات ومصانع الأغذية العديد من التيسيرات والحوافز فيما يتعلق بدعم أسعار الخدمات التي يقدمها المعمل المركزي للمتبقيات ومنها التحاليل والكشف عن المتبقيات والملوثات في الأغذية بجانب تقديم ورش العمل والندوات التعريفية بخدمات التحاليل والتدريب والاستشارات وبأسعار مدعومة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

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وأوضح محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة أن المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات يقدم خدمة متكاملة ومتميزة في مجال سلامة الغذاء من خلال الكشف عن الملوثات في الغذاء والمياه والبيئة وهو المعمل المرجعى لوزارة الزراعة لتحليل الملوثات في صادرات وبعض واردات الاغذية واصدار شهادة رسمية بالتحاليل.

ومن جانبها اشارت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، أن الاتفاقية تتضمن تقديم الاستشارات الفنية مجانًا لأعضاء الغرفة بالإضافة إلي أمكانية تأهيل المصانع وفق متطلبات «الأيزو 17025» للراغبين من مصانع وشركات الأعضاء بعد دراسة التكاليف، بجانب التعاون في الدراسات البحثية والارشادية والتسويقية وتكامل البيانات حول التحاليل المطلوبة من الدول المستوردة أو في السوق المحلية.

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