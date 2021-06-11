المستشار عادل شريف : الرئيس السيسي يقدم دعما كاملا للمؤسسات القضائية

قال المستشار الدكتور عادل شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، إننا أدركنا منذ وقت بعيد منذ أن ترأس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الرئيس الأسبق المحكمة ورئيس مجلس الشيوخ حالياً ، صاحب الفضل فى اقتراح أو بدء تأسيس أعمال مؤتمر القاهرة .

وأضاف المستشار عادل شريف ، خلال كلمته المذاعة ، أن هذا التجمع يضم كل القضاة ورؤساء المحاكم العليا والدستورية فى القارة الأفريقية بهدف بحث التحديات التى تواجه الشعوب الأفريقية والقضاء على وجه الخصوص في مجال التنمية .

وأشار إلى أن هذا الاقتراح لقى ترحيب شديد من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عرض الأمر عليه ، ومنذ ذلك الحين بدأت المحكمة الدستورية العليا بقيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى العمل على استضافة هذا الاجتماع .

وتابع أن الرئيس السيسى يقدم دعماً كاملاً تفهما منه للدور الكبير التى تلعبه المؤسسات القضائية ليس فقط فى مجال التنمية وإنما للحفاظ على حقوق الإنسان والاستقرار على حقوق المنطقة .