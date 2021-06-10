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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجهيز 24 استراحة بالقليوبية لاستقبال مراقبي امتحانات الدبلومات الفنية.. صور

أستراحات المعلمين
أستراحات المعلمين

تابع الدكتور ياسر محمود ووكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية استعدادات المديرية لإجراء امتحانات الدبلومات الفنية واستقبال المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان والإداريين التي تمثلت في توفير 24 استراحة بمدن ومراكز محافظة القليوبية وذلك بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية. 

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وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أنه تم اختيار الاستراحات التي تم تجهيزها استيعابها لكل المشاركين في الامتحانات الراغبين في الإقامة حسب عدد اللجان في تلك المدن. 

وشدد على أن تكون الاستراحات على أعلى مستوى لتهيئة المناخ المناسب للمشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية أثناء فترة إقامتهم وأن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، مع مراعاه قربها اللجان لراحة المشاركين في الامتحانات.

من جانبه قال الدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام بالقليوبية إنه قد تم تجهيز 24 استراحة في محافظة القليوبية منها 12 استراحة للذكور و12 استراحة للإناث.

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