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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسنان بيضاء

احصلي على ابتسامة هوليودية بحيل جوهرية

أسنان
أسنان

يشتكي الكثير من الأشخاص من مشكلة إصفرار الأسنان ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها، عدم استعمل فرشة الأسنان والمعجون بإنتظام، لذلك يكشف موقع هيلثي عن أفضل الحيل للتخلص من إصفرار الأسنان. 


 

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أهم النصائح حول تبييض الأسنان.. تعرف عليها

1. تجنب العادات غير الصحية


 

أفضل طريقة لإبعاد تلك البقع الصفراء هي تجنب كل العادات غير الصحية مثل التدخين وشرب القهوة بكثرة والصودا ومضغ التبغ. ويُنصح بتضمين الفواكه والخضروات الطازجة في نظامك الغذائي. ويقال أن تناول المنتجات التي تحتوي على الحليب يمكن أن تساعد في زيادة مستويات الأس الهيدروجيني مما يساعد في إعادة تمعدن مينا الأسنان.

 

2. شطف فمك بالزيت
 

شطف فمك بزيت شجرة الشاي والسمسم وزيت جوز الهند يمكن أن يساعدك على التخلص من البلاك الذي يمكن أن يسبب تغير اللون ويساعد على منع المشاكل المتعلقة باللثة. كل ما تحتاجه هو شطف فمك بملعقتين كبيرتين من أي من هذه الزيوت لمدة 5 دقائق على الأقل. بعد ذلك اشطف فمك بالماء الدافئ. وتجنب تناول أي شيء لمدة نصف ساعة القادمة. كرر ذلك مرتين في اليوم للحصول على أفضل النتائج.

 

3. الفرشاة والخيط يوميا
 

من المهم أن تتخذ بعض الإجراءات لتحسين حالة صحة فمك. حاول استخدام معجون أسنان مبيض أو فرشاة أسنان كهربائية لأنها تساعد على إزالة البلاك بشكل فعال من الفرشاة العادية. ةينصح الناس عمومًا بتنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بعد الوجبة مباشرة ، لكن القيام بذلك يمكن أن يضعف مينا أسنانك. ويُنصح بالانتظار لمدة ساعة أو أكثر قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة. أو يمكنك تفريش أسنانك قبل نصف ساعة من تناول وجبة ثم شطف فمك لاحقًا.

 

4. شطف فمك بزيت شجرة الشاي

 

السمسم وزيت جوز الهند يمكن أن يساعدك على التخلص من البلاك الذي يمكن أن يسبب تغير اللون ويساعد على منع المشاكل المتعلقة باللثة. كل ما تحتاجه هو شطف فمك بملعقتين كبيرتين من أي من هذه الزيوت لمدة 5 دقائق على الأقل. بعد ذلك اشطف فمك بالماء الدافئ. وتجنب تناول أي شيء لمدة نصف ساعة القادمة. كرر ذلك مرتين في اليوم للحصول على أفضل النتائج.

 

وندرك جميعًا الفوائد المختلفة لأوراق الريحان المعروفة أيضًا باسم تولسي. لكن هل تعلمون يا رفاق أنه يعمل أيضًا بشكل فعال لصحة فمك؟ نعم يمكنه تحسين صحة فمك بسبب قدرته على التبييض. ولتحضير معجون الأسنان الطبيعي هذا تحتاج إلى طحن 15 إلى 20 ورقة ريحان. بعد ذلك اغسل أسنانك بالفرشاة كل صباح ومساء. يمكنك أيضًا استخدام الفحم للتخلص من البلاك لتجنب تغير اللون. لهذا العلاج ، تحتاج فقط إلى تبليل الفرشاة العادية وتغميسها في الفحم المنشط. ثم اغسل أسنانك بالفرشاة بشكل طبيعي واشطفها. كرر هذا 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
 

5. تدابير فعالة أخرى
 

استخدم أغصان النيم لتنظيف أسنانك في الصباح.
امضغ أوراق النيم لمنع أسنانك من التحول إلى اللون الأصفر.
يمكنك مزج زيت النيم العطري مع معجون أسنانك العادي.
اشطف فمك بمزيج من الماء وخل التفاح، افركي أسنانك بقشر البرتقال أو قشر الموز للحصول على أسنان بيضاء.

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