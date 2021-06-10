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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ 43 ألف سيدة

المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية صحة الأم والجنين

 أعلنت مديرية الصحة بالمنيا أنه تم تقديم الخدمات الطبية لـ 43 ألفا و285 سيدة من السيدات الحوامل منذ بدء المبادرة حتي نهاية شهر مايو الماضي، والتي تأتي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، وذلك في إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وبرعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

  وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها الفيروس الكبدي B ومرض الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين، مشيراً إلى أنه تم فحص 7 آلاف و 590 سيدة ضمن فعاليات المبادرة خلال شهر مايو الماضي.

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  وأوضح دكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا أن المبادرة تتم في 260 وحدة صحية، ومركز طبي، وذلك في جميع الإدارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

المبادرة الرئاسية العناية بصحة الام والجنين الخدمات الطبية مكافحة العدوى اللواء اسامة القاضي مديرية الصحة بالمنيا

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