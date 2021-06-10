عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأسعار الحقيقية لمدينة نور الخاصة بمجموعة طلعت مصطفى

مدينة نور
مدينة نور

تتيح مجموعة طلعت مصطفي خدمة جديدة لعملائها  مع فتح باب الحجز في مشروعها الجديد " مدينة نور" أمام العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يمكن للعملاء زيارة الموقع الالكتروني لمعرفة السعر الحقيقى وسعر المتر بالمدينة وذلك من خلال  http://Ecommerce.tmg.com.eg  كما يتيح الاطلاع علي تفاصيل المشروع والوحدات المعروضة والحجز الكترونيا وسداد دفعة الحجز أون لاين.
و خصصت مجموعة طلعت مصطفي الرابط الجديد الـذي سيتيح للعملاء التواصل مع فريق المبيعات بالشركة عبر تطبيق زووم للإجابة عن أي استفسارات تتعلق بالمشروع والوحدة وطرق الحجز والسداد، كما يتيح الموقع مقاطع  فيديو تعريفية للمستخدمين لتمكينهم من التعرف على طريقة الاستفادة من كامل خدمات الموقع.

فيديوجراف..شقق بالتقسيط المريح .. كل ما تريد معرفته عن مشروع مدينة نور

وسط إجراءات إحترازية.. إقبال كبير على الحجز في مدينة نور لـ طلعت مصطفى.. صور


من جانبه أكد رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى العضو المنتدب لشركة طلعت مصطفى العقارية انه   تم التخطيط لمدينة "نور" بفلسفة تواكب أفاق المستقبل وبفكر عام 2021 لخلق مدينة ذكية خضراء صديقة للبيئة تتضمن كافة معايير وأهداف مدن الجيل الرابع للقرن الحادي والعشرين .

واضاف  ان من قام  بتخطيط "نور" 4 من أكبر المكاتب والشركات العالمية وهم (SWA – SASAKI –BCG –  Perkins Eastman) .

كما ستتبنى مدينة "نور" تطبيق فكر المدن الذكية Smart Cities باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية وبنية تحتية متطورة من الـ Fiber Optics، فضلاً عن توفير الإنترنت فائق السرعة وخدمة الواي فاي في جميع المناطق العامة والمناطق التجارية والخدمية.

ولمعرفة جميع المعلومات الخاصة بمشروع نور الجديد والمالك له مجموعة طلعت مصطفى العقارية متابعة اللينكات الآتية : 

0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
أسعار مدينة نور مجموعة طلعت مصطفى اعرف أسعار مدينة نور تعرف على سعر المتر في نور احجز وحدتك في نور الاسعار الحقيقية نور

ترشيحاتنا

بعد التراجع العالمي 30 دولار ... تعرف على أسباب انخفاض الحديد 400 جنيه للطن

الأسعار الحقيقية لمدينة نور الخاصة بمجموعة طلعت مصطفى

جدول أعمال مؤتمر القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية .. فيديو

الحكومة تنتهي من التحقيق في 74 قضية إغراق خلال 7 سنوات

ريلمي تغزو سوق أجهزة الكمبيوتر بأول إصداراتها

خطة طوكيو.. شوقي غريب يستقر على تشكيل منتخب مصر الأوليمبي أمام جنوب إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

"الضرائب": خضوع خدمات المطاعم والمحلات لتوصيل الطعام إلكترونيا إلى "القيمة المضافة"

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

نجل شوبير.. حارس الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك بعد إهانة النادي

سحب 4850 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

بعد رحيله عن الزمالك .. تعرف على وجهة فرجاني ساسى المقبلة

وزير التعليم : "ماغيرناش قرارات الثانوية العامة ومش مسئولين عن الاجتهادات الصحفية والشائعات"

بعد 4 سنوات.. براءة 5 مصريين من قضايا اختلاس كيدية بالسعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

نفوق 12 رأس ماشية في حريق 3 حظائر في المنوفية.. صور

فيديو

فيديوجراف.. توقع وفاته .. أسرار في حياة نجيب الريحاني تنشر لأول مرة

فيديو جراف .. زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين.. اعرف موعد الصرف

فيديو جراف.. فصل 2000 طالب.. أزمة عنيفة تضرب جامعة الإسكندرية

فيديوجراف | متهم بالنصب .. أزمة جديدة يواجهها محمد رمضان

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ