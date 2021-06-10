الأسعار الحقيقية لمدينة نور الخاصة بمجموعة طلعت مصطفى

تتيح مجموعة طلعت مصطفي خدمة جديدة لعملائها مع فتح باب الحجز في مشروعها الجديد " مدينة نور" أمام العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يمكن للعملاء زيارة الموقع الالكتروني لمعرفة السعر الحقيقى وسعر المتر بالمدينة وذلك من خلال http://Ecommerce.tmg.com.eg كما يتيح الاطلاع علي تفاصيل المشروع والوحدات المعروضة والحجز الكترونيا وسداد دفعة الحجز أون لاين.

و خصصت مجموعة طلعت مصطفي الرابط الجديد الـذي سيتيح للعملاء التواصل مع فريق المبيعات بالشركة عبر تطبيق زووم للإجابة عن أي استفسارات تتعلق بالمشروع والوحدة وطرق الحجز والسداد، كما يتيح الموقع مقاطع فيديو تعريفية للمستخدمين لتمكينهم من التعرف على طريقة الاستفادة من كامل خدمات الموقع.



من جانبه أكد رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى العضو المنتدب لشركة طلعت مصطفى العقارية انه تم التخطيط لمدينة "نور" بفلسفة تواكب أفاق المستقبل وبفكر عام 2021 لخلق مدينة ذكية خضراء صديقة للبيئة تتضمن كافة معايير وأهداف مدن الجيل الرابع للقرن الحادي والعشرين .

واضاف ان من قام بتخطيط "نور" 4 من أكبر المكاتب والشركات العالمية وهم (SWA – SASAKI –BCG – Perkins Eastman) .

كما ستتبنى مدينة "نور" تطبيق فكر المدن الذكية Smart Cities باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية وبنية تحتية متطورة من الـ Fiber Optics، فضلاً عن توفير الإنترنت فائق السرعة وخدمة الواي فاي في جميع المناطق العامة والمناطق التجارية والخدمية.

ولمعرفة جميع المعلومات الخاصة بمشروع نور الجديد والمالك له مجموعة طلعت مصطفى العقارية متابعة اللينكات الآتية :